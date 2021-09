Ante la cámara de TN, la diva expresó que ya tenía definidos a sus candidatos. “Anoche no dormí pensando que tenía que venir. Pensaba cómo sería la entrada y si nos iban a permitir ingresar el auto. Esta mañana elegí mi look”, expresó.

Consultada por su regreso a la pantalla, confirmó que retomará la conducción de sus dos ciclos muy pronto. “Nacho Viale está de viaje, pero cuando venga arreglaremos la fecha”, pronunció contenta.

Aunque en un momento la diva dudó de si efectivamente iba a poder votar, ya que tenía un leve resfrío y no le parecía cómodo el cambio de lugar, decidió ir y fue recibida en una lluvia de aplausos.

El regreso de Mirtha Legrand a la TV

Hace dos semanas, la diva de los almuerzos volvió a la pantalla de eltrece en una emisión especial, ya que su nieta Juana estaba cumpliendo con el aislamiento obligatorio tras regresar de Europa. A cuatro meses de haber recibido la segunda dosis de la Sputnik V, llevó adelante el programa del sábado a la noche y habló de todo.

“Acá estoy. Con un poco de nervios porque hace un año y medio que no hago televisión”, dijo en su ingreso y agradeció el cariño recibido a lo largo de toda su ausencia televisiva.

Mirtha Legrand volvió a conducir para reemplazar a su nieta, Juana Viale. (Foto: Instagram/@mirthalegrand)

“300 días sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien”, comentó la diva que se preocupó por su situación anímica y le consultó a un especialista. “Soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta disfrutar la vida. Estaba tan mal que llamé a un neurólogo y le dije que quería volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje’. Así que aquí estoy, es la mejor terapia”, concluyó.

Sin embargo, la aparición de Mirtha fue por única vez ya que todavía no oficializaron su regreso, que está previsto que sea antes de fin de año.

Fuente: TN