Con fuertes críticas a la oposición, Alberto Fernández cerró la campaña nacional del Frente de Todos en Tecnópolis. Antes, Cristina Kirchnerdirigió sus ataques a María Eugenia Vidal y Diego Santilli, y lanzó chicanas contra Mauricio Macri.

“Mal que les pese a algunos, tenemos un alto porcentaje de vacunación, tenemos vacunado a más del 80 por ciento de los adultos mayores con al menos una dosis. Gasten la tinta que quieran. Mi obligación es con el pueblo, el resto me importa un bledo”, lanzó el Presidente. .

Fernández remarcó que gobernó 99 días el país antes que se declarara la pandemia y proyectó cómo sería el primer día de su gestión sin la problemática sanitaria. “La historia nos sometió al peor de los exámenes. Cuando ese día 100 amanezca, y nos saquemos de nuestras caras los trapos que cubren la mitad de nuestros rostros, salgamos con toda la fuerza. Será el momento en que las fábricas funcionen al 100%, el empleo funcione al 100%, el turismo se despliegue en toda la Argentina, que se termine el martirio de los que tienen hoteles, bares y restaurantes”, señaló

Sin nombrarlo, el jefe de Estado volvió a apuntarle a Horacio Rodríguez Larreta por reclamar una reforma laboral (“Nadie toma un empleado en un sistema como este”, dijo el jefe de Gobierno este martes) y afirmó: “El problema no está en eso que llaman los costos laborales. El trabajo no cuesta. Se asocia al capital. Es una inversión social. Ninguno de los estamos acá piensa que el trabajo es un costo. Por eso lo cuidamos tanto”.

También lanzó un mensaje contra María Eugenia Vidal. “No es lo mismo un país que crea que la salud importa, que uno que crea la salud la deba resolver el mercado. No es lo mismo un país al que le importa la educación pública, que uno que crea que la educación pública es un lugar adonde uno cae, o que los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad”, comparó.

“Cerraron el Ministerio de Salud, de Trabajo, de Ciencia. No es lo mismo pensar que los científicos están demás, que creer que son fundamentales para el desarrollo de la Argentina”, continuó.

A su vez, Fernández expresó: “Me despierto un día y soy un títere, y al otro día soy un autoritario. En este país cada uno puede decir lo que quiera, y a nadie se lo persigue. En este Gobierno no tenemos espías al servicio de los jueces, espiando a los argentinos, ni operadores judiciales comprando jueces y voluntades”.

“Hicieron una mesa judicial para inventar casos y perseguir a otros con la anuencia de algunos jueces. Jueces que tienen varas muy raras. El otro día leí con asombro que un juez decía que los empresarios pueden justificar una coima diciendo que estaban en un estado de necesidad. O pagaban la coima o salvaban la empresa. Y de ese modo justificaban la acción de los empresarios. Estas cosas pasan en la Justicia argentina”, cuestionó.

El Presidente también le dedicó una frase a los jóvenes. “Escucho decir ahora que muchos jóvenes piden a gritos un cambio. Nadie se ha ocupado más de la juventud que el peronismo”, sentenció.

Cristina Kirchner: “Con nosotros no hubo tarifazos y la gente volvió a prender la calefacción”

La vicepresidenta fue la encargada de abrir el acto y, en línea con el discurso de campaña oficialista, rápidamente cargó contra Mauricio Macri y la “herencia” del Gobierno de Cambiemos. “Cuando llegamos el 10 de diciembre de 2019, el país no era el mismo que en el 2015. Ese FMI que Néstor había despachado había vuelto. Debíamos mucho más, con las industrias y los comercios cerrados. Otra vez sopa”, sostuvo y agregó: “Con nosotros no hubo tarifazos y la gente volvió a prender la calefacción”.

“El expresidente dijo que no lo dejamos gobernar. Lo llevaste a (Miguel) Pichetto de vicepresidente que fue jefe de bloque durante 12 años del Gobierno del peronismo, que te votaba hasta el café con leche en el Senado, y ¿y decís que los peronistas no te dejamos gobernar? ¡Vamos! Rompieron el bloque y le votaron todo. Y no critico a nadie. Son razones de política. Pero que no nos mientan”, lanzó Cristina Kirchner, en un discurso cargado de críticas a los medios.

La vicepresidenta se refirió también al día después de las elecciones de este domingo, y cerró su discurso con un mensaje en el que curiosamente se refirió a una derrota electoral pasada: “Espero que el lunes podamos discutir un país, sin agravios, sin insultos. En el 2009 perdimos la parlamentaria y la Argentina se quedó sin Presupuesto. Lo pudimos aguantar porque teníamos espalda. Pero hoy la Argentina no está así, todavía estamos en pandemia. Los argentinos necesitan mucha responsabilidad institucional”, sostuvo.

