Luego de los dichos de Patricia Bullrich en cuanto al narcotráfico en Rosario sobre que “la ciudad está tomada de nuevo”, quien decidió meterse de lleno en la interna de Juntos por el Cambio fue Lilita Carrió y acusó al precandidato a senador Federico Angelini de ser “cómplice del delito” y “amigo” de Armando Traferri, el senador provincial que está acusado de corrupción.

Carrió pasó por Rosario y declaró: “En 2003 dije que el narcotráfico iba a tomar Rosario. Hice las denuncias y todos me trataron de loca”, comenzó diciendo la líder de la Coalición Cívica. “Ahora hay un senador ¿Intimo amigo de quién? Íntimo amigo de Angelini, que está acusado de organizar la protección política transversal y judicial al crimen organizado”, haciendo referencia a Traferri.

Luego continuó diciendo: “Cuando yo lo hago cómplice del narcotráfico a Antonio Bonfatti de todo lo sucedido, toda la Cámara de Diputados, incluidos los del propio Angelini, votaron un repudio”. Y por sobre la actualidad dijo: “Y hoy lo cierto es que la sociedad está entre la vida y la muerte en Rosario, por eso con el tiempo la gente me pide perdón”. “Faurie, que integra la lista de Angelini, fue parte de una operación contra un hijo mío que resultó ser todo mentira”, recordó.

“Más allá de las fotos, Angelini no es Patricia Bullrich y lo sabe todo Santa Fe”, resaltó. Y mostró su apoyo a la lista encabezada por José Corral: “A diferencia de Patricia, a quien quiero mucho, yo no tengo ninguna aspiración para el 2023, entonces no quiero que el domingo voten a gente que pueda traicionarnos”. “Vamos Juntos”, la lista de Corral, Roy Molina y Lucila Lehmann es “la más sana y representa la unidad”, dijo Carrió en su apoyo.

Los precandidatos de Vamos Juntos agradecieron su apoyo y dijeron: “Hay que construir un proyecto para Santa Fe y para el país que esté basado en un sentimiento genuino”, por el lado de Corral. “Hay dos batallas: la primera es respecto del futuro de la provincia y del país que queremos, pero también hay una muy clara respecto a qué Juntos por el Cambio queremos. Nosotros no tenemos ningún compromiso con las mafias”, dijo López Molina.

Yo apoyo la lista de @josecorralSF, @RoyLopezMolina y @LucilaLehmann porque puedo dar fe, del real compromiso de ellos con la Provincia, con la producción y sobre todo en la lucha contra el narcotráfico y las mafias. Es mi deber por la Nación, acompañarlos en éstas PASO. pic.twitter.com/HlQ9l7Ht7V — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) September 8, 2021

Fuente: El Intransigente