Previo a las PASO 2021, el expresidente, Eduardo Duhalde, brindó una entrevista con Rodo Herrera para Radio Colonia donde aprovechó a destacar su preocupación por la realidad actual en el país: “Argentina está cada vez peor. Se debe trabajar mirando al futuro”, y también confesó que, para él, gobernar “no es sano”, y comentó una anécdota donde alucinó mientras estaba atravesando su presidencia.

“Lo que está pasando es un desastre. Argentina está muy mal, cada vez peor. La situación está muy difícil y se debe trabajar mirando al futuro con el objetivo de conformar un gran acuerdo para el 2023”, comenzó observando Duhalde. Aun así, dijo que “no hay que echar más leña al fuego”, teniendo en cuenta el estado del país. Y que durante su gestión frente al mando de la Casa Rosada logró gobernar en coordinación con un 90% de las fuerzas políticas.

Para el expresidente, gobernar significa un acto “sencillo” y opinó que el problema de Argentina no está en la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino con aquello que “no se produce” y luego bromeó: “A un amigo mío querido siempre le digo que estamos haciendo un maremoto dentro de una pileta pelopincho”. “El país debe avanzar al ritmo en que cambia el mundo para no quedar enganchado para atrás”, afirmó.

“No todos los dirigentes son malos. Hay muchos malos, otros regulares, buenos y muy buenos. Solo hay que juntarlos”, opinó. “La dirigencia se acostumbró a ganar un millón de pesos por mes y no se ponen colorados”, sostuvo Duhalde. Luego, en cuanto al rol de presidente, el expresidente confesó que “no es sano” ocupar esa función y contó: “En el último mes de la gestión de De la Rúa, estaba su cuerpo, pero no él. No escuchaba, tenía la mirada perdida”.

Para él, esto último sucede en las personas que piensan que pueden abarcarlo todo. El término que utilizó para definirlos fue: “Súper hombres”. Y finalmente, antes de terminar la entrevista, el exmandatario confesó haber padecido lo mismo durante su presidencia: “En marzo empecé a alucinar. Veía un río en Olivos. Me trajeron a ocho adventistas y así salí. La gente no se enteró”.

Fuente: El Intransigente