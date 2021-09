El pasado domingo, el periodista Horacio Verbitsky, uno de los ‘vacunados VIP’ en el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas, denunció en su programa de radio que María Eugenia Vidal compró un inmueble “antes de las elecciones generales” de 2019. Esta declaración no fue bien recibida por la precandidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires, que salió a contestarle y redobló la apuesta.

Según detalló Verbitsky en El Cohete A La Luna (Radio del Plata), la exgobernadora bonaerense compró un piso en Avenida Pueyrredón 2421 por 340.000 dólares y de ese total, sólo habría pagado 140.000, ya que la misma dueña que se lo vendió le otorgó un préstamo de 200.000 dólares. Frente a ello, Vidal salió a aclarar los tantos en El Noticiero de LN+ (La Nación +).

“Mi departamento, así como todos mis bienes, están declarados hace 15 años todos los años. Y antes de irme a la Gobernación, ese departamento quedó declarado públicamente”, manifestó la aspirante a un escaño en la Cámara de Diputados nacional, y aseguró: “Todo lo que tengo es público y es público ese departamento desde hace dos años”.

En esta línea, Vidal cargó contra el periodista: “¿Cuatro días antes de la elección lo pone en sospecha?”. Y continuó: “Me lo compré con la mitad de la venta de la casa que tenía cuando me divorcié y en una hipoteca a 120 cuotas que todavía estoy pagando. No tengo cuentas afuera, no tengo bolsos, no tengo nada que ocultar”, disparó, y sentenció: “No soy rica. La política no me hizo rica”.

En lo que respecta a la campaña electoral de cara a las elecciones Primarias del domingo entrante, Vidal explayó: “Proponemos más y mejor educación, que todos los chicos que pasen por el secundario tengan la oportunidad de hacer una práctica laboral; también la derogación de la ley de alquileres, que le hizo mucho daño a los que alquilan y reconocemos que nos equivocamos con ello; monotributo gratuito el primer año para todos los jóvenes que se presenten por primera vez al régimen; y un programa de primer empleo. Son cosas concretas y que se pueden hacer”.

Asimismo, habló de lo que se opondría en caso de ser electa. “Vamos a votar en contra de la reforma judicial y de cualquier reforma judicial que beneficie al poder. Vamos a votar en contra de subir impuestos al trabajo y a la producción; de cualquier expropiación y cuestión que vaya en contra de la propiedad privada. Vamos a recuperar los fondos de la Ciudad y ojalá que todos los candidatos que quieren ser diputados en la Ciudad digan que van a apoyar una ley para recuperar los fondos que nos sacaron”, concluyó.

Fuente: El Intransigente.