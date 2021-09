En el marco de la protección a los animales, de no molestarlos en sus lugares de habitad y no perjudicarlos, se dio a conocer un video de un buzo rionegrino que estaba pescando y una ballena se acercó al bote. Él no tuvo mejor idea que meterse al agua y subirse al lomo del animal. Todo quedó grabado.

Se trata de “Toti” Sarmiento, un joven de 26 años que fue denunciado por la municipalidad por posar por encima de una ballena franca que se había acercado de manera amistosa a la embarcación.

El joven habló con el Diario de Río Negro, y aseguró estar “arrepentido” por sus hechos. “Fue en 2018, en su momento las subí pero no generaron tanta repercusión como ahora. Fue para hacerme el valiente, algo estúpido que no tendría que haber hecho”, recapacitó.

En el diálogo, el joven agregó que antes de esa filmación, la ballena se había acercado a la lancha de pesca artesanal, mientras él y sus dos compañeros estaban a 7 metros de profundidad. “Al moverse nos cortó dos de las mangueras de oxígeno, y arrastró el ancla de la lancha” dijo.

Debido a la emergencia del momento, y teniendo en cuenta que ya no tenías oxígeno para permanecer bajo el agua, subieron a la superficie y se encontraron con el animal, a metros de la nave. “Había dos más, nadando cerca. Ahí fue cuando hice eso de pasarle por arriba. Había pasado el susto del corte de mangueras y ella estaba ahí nomás. Fue algo tonto, que no volvería hacer” dijo.

No obstante, lo que para él fue pura diversión, para otros no fue así, más bien, todo lo contrario. “Puso en riesgo su vida y a todo un destino que está trabajando de manera consciente y sostenida en los paseos de avistaje. Porque esta de ninguna manera es la forma en la que se debe actuar con una ballena. Es un recurso valiosísimo y todos debemos estar compenetrados en cuidarlas”, dijo al respecto, Oscar Echeverría, el titular de ambiente a nivel local. Al tiempo de agregar: “Haya ocurrido ayer o hace tres años, ese acoso es un delito” subrayó.

Por otra parte, la bióloga Magdalena Arias, también habló sobre el suceso y dijo: “En el mar todos debemos coexistir, sin prohibiciones. Pero para eso hay que ser muy respetuosos en la forma de conducirnos. Y es imprescindible que Prefectura actúe como el órgano de contralor que es, para evitar que alguien haga algo incorrecto” manifestó.

Por último habló sobre la característica de la ballena con la que se topó el joven: “Las francas no son agresivas, y son naturalmente curiosas. Pero una cosa es que se acerquen ellas, y otra muy distinta cuando el acercamiento es al revés. Porque son animales muy grandes. Y un coletazo, como mínimo, puede desmayarte y quebrarte 5 costillas. Por eso hay que saber cómo actuar cuándo son ellas las que se nos aparecen. Y evitar perseguirlas cuándo, sin buscar contacto, están nadando cerca nuestro”, concluyó.

