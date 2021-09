El precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires (PBA) por Vamos Con Vos (VCV) Florencio Randazzo lanzó un nuevo spot de cara a las PASO 2021. En esta ocasión, el exministro de Transporte de la Nación simuló mantener una conversación con su mamá “Olga”. Ella no solo pidió a los argentinos que acompañen a su “hijo” con los votos en los comicios, sino que se animó a insultarlos. El exfuncionario nacional gana espacio con otro curioso spot, luego de aquel en el que simuló una discusión con Cristina Fernández de Kirchner.

“Gracias Mamá por tu permanente compromiso con el país de tus hijos y tus nietos, tu cariño, tu apoyo incondicional y tu maravilloso sentido del humor en todas las ocasiones. ¡Ah! Me olvidé de contarte que a partir de hoy vas a salir en las redes”, tuiteó Randazzo esta mañana en su cuenta de Twitter. Además de utilizar el hashtag “Gracias Gladys”, el exministro del Interior de la Nación adjuntó el video en el que simula tener una charla con su madre en la previa a la grabación de un spot que finalmente es esa llamada por teléfono que mantienen ambos.

“Te decían que en la elección pasada no te iba a votar ni tu madre, y sé que ahora hay mucha gente que te va a votar, pero para que te voten más tenés que hacer una propaganda explicando por qué te tienen que votar a vos y no a esas dos fracciones o facciones, no sé cómo se dice. Esos crápulas se vienen comiendo la comida de los chicos hace años y se pasan la pelota”, afirmó esa voz que sale por el teléfono celular. También aprovechó la ocasión para apuntar contra la vicepresidenta de la Nación. “Solo Cristina puede putear?”, agregó la mujer.

A comienzos de agosto, a poco más de una semana de la presentación de las listas para las PASO 2021, el exfuncionario nacional lanzó un spot en el que se simulaba una discusión con la (por entonces) presidenta de la Nación. En esa conversación, Cristina Kirchner le pedía que vaya por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y no por la presidencia como le había prometido supuestamente. “Vas para Gobernador y no a las PASO como presidente”, le indica la mandataria nacional a Randazzo, quien replica: “No, no, no, Cristina. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplo, vos cumplí”.

“Si vas como gobernador ganás”, continuó Kirchner, a lo que Florencio Randazzo replica: “Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo, por eso yo puedo ser presidente y Daniel no”. En diálogo con la AM750, contó que se trata de un “spot que cuenta una historia real, en ese momento se me ofreció ser candidato a gobernador”. “Yo había tomado el compromiso de ir a las PASO con Scioli”, agregó el exfuncionario nacional. Acto seguido, aseguró que “siempre tuve una buena relación” con la expresidenta de la Nación.

