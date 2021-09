La comparación de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, entre el Conurbano bonaerense y Suiza sigue provocándole dolores de cabeza. Anoche, la diputada de la provincia de Buenos Aires (PBA) de Juntos por el Cambio, María Eugenia Brizzi, sufrió un hecho de inseguridad en el municipio de Morón. Tras realizar la denuncia, apuntó de lleno contra la funcionaria nacional. “Todo muy divertido, no como en Suiza”, indicó Brizzi en un posteo que realizó en su cuenta de Twitter.

“Hoy salí a recorrer Palomar (Morón) con mi bicicleta y no duré ni 5 cuadras. Me acorralaron dos motochorros, me golpearon y me robaron. Todo muy divertido, no como en Suiza”, relató María Eugenia Brizzi ayer en una publicación que realizó en su red social. En diálogo con Radio Rivadavia, la legisladora provincial expresó que “tenemos que agradecer a Dios que no pasó a mayores”. Acto seguido, manifestó que la inseguridad en su municipio “es cotidiana”. “Hace un año y medio le robaron a mi madre”, agregó la diputada en un diálogo que mantuvo con Jonatan Viale.

Luego, consideró que “si vos tenés una política coordinada entre nación, provincia, y el municipio, con una política de seguridad en serio, se puede” erradicar la inseguridad. La legisladora provincial analizó la “pelea” entre Frederic y su par bonaerense, Sergio Berni. “Nosotros somos rehenes de una pelea de jardín de infantes, no pueden coordinar una política entre ambos ministerios de nación y provincia”, reflexionó María Eugenia Brizzi. Tras los dichos de la ministra, Berni sostuvo que Sabina Frederic “estuvo de fiesta” durante la pandemia del coronavirus.

En diálogo con La Red, el ministro de Seguridad bonaerense apuntó de lleno contra su par de Nación. “Recién escuchaba decir que en Suiza no hay nada que hacer… si a usted le parece que educarse, trabajar y producir en un país como Suiza es nada que hacer, me parece que está viendo otro canal (…) El daño de las palabras es grandísimo. Capaz cree que nosotros vivimos de joda y por eso en pleno Olivosgate salió a pedir la reelección del Presidente”, agregó el funcionario de la provincia de Buenos Aires. Como mencionamos, entre Berni y Frederic es tensa y parece que continuará.

En declaraciones que realizó a Radio Mitre, Sabina Frederic definió a Suiza como más tranquilo, pero aburrido, en relación a la consulta por los jóvenes que desean abandonar el país por la inseguridad. “Hay que tratar de hacer este país lo mejor posible. Sigo viviendo en Temperley, yo tengo custodia, pero sí sé del miedo. No tenía un auto porque era un factor de riesgo”, sostuvo la ministra de Seguridad de la Nación. En este marco, negó ser “zaffaronista” y explicó que “la Justicia argentina no funciona con el garantismo ni con la mano dura”.

