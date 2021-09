No es un zorro, no es un lobo, no es un perro, ni es una hiena, aunque por sus patas altas y oscuras se lo llama “zorro con zancos”. Su presencia en Uruguay es casi una leyenda y tanto es así que en la madrugada del 30 de agosto se lo pudo filmar por primera vez en Uruguay.

El vigilante de una empresa agroindustrial en Salto, departamento del Norte del país, logró captar el momento en que el animal caminaba con cuidado en una calle de tierra dentro del establecimiento hasta llegar al portón. Cuando este lo abrió, para dejarlo salir, el zorro con zancos huyó asustado. El animal se perdió entre los campos de la empresa destinados a plantaciones de arándanos.

Víctor Fontora, quien se encontró con el aguará guazú, dijo a La Diaria que este le dio dos oportunidades de filmarlo. “La primera vez escuché unos pasos y pensé que era un ciervo. Cuando se acercó me di cuenta de que no, pero no tenía idea de qué estaba viendo. Se fue sin darme tiempo a filmarlo y me quedé pensando: ¿cómo le explico a los demás lo que vi para que me crean? A los cinco minutos volvió y quedó bien a la luz. Ahí agarré el celular y empecé a filmar, pero sin tener idea de qué animal era, no sabía que existía algo así”, comentó al medio.

Otro trabajador de la empresa agregó que a pesar de que la compañía hace un monitoreo de la fauna nativa de las áreas que ocupan, nunca habían reportado un aguará guazú. El establecimiento está formado, sobre todo, por campos cultivados y brevemente por ganado.

Aunque se trata del primer registro en video de esta especie, no es la primera vez que se da noticia de un avistamiento en zonas rurales del país.

En 2018, se avistó también en el norte del país a dos ejemplares, pero no existieron pruebas fotográficas. En 2013, la ONG Julana logró captar con una cámara escondida otro aguará guazú. El video es tan poco claro que los propios integrantes de la organización demoraron en definir qué animal era.

El lobizón

Según la tradición, es el aullido nocturno del zorro con zancos lo que alimentó la leyenda del lobizón en América del Sur. Esta narra que el séptimo hijo de siete varones seguidos será el lobizón, transformándose en lobo durante las noches de luna llena. También se dice que la única forma de evitar esta maldición es haciendo padrino del hijo menor, al hijo mayor.

El aguará guazú es un animal solitario que se mueve en áreas extensas. Los machos, sobre todo, son los que recorren distancias más largas, siempre con el llamado “paso de ambladura” que consiste en mover la pata delantera y trasera a la vez, como hacen los elefantes. Cuando los machos y las hembras se cruzan generalmente se mantienen juntos solo para procrear y, después, siguen sus caminos.

A pesar de su andar solo, de tener un oído muy desarrollado, el zorro con zancos no representa una amenaza para el ser humano. Caza presas pequeñas como roedores y pájaros (y sus huevos), pero también come frutas y plantas. Sin embargo, su aullido le ha costado el miedo del hombre frente a la leyenda del lobizón y ha sufrido la caza de manera extensa.

Fuente: Infobae