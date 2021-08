El polémico festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos, mientras aún regía en todo el país el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia, continúa dando coletazos a diario y, en esta oportunidad, fue la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, quien volvió a referirse al escándalo y respaldó al presidente Alberto Fernández con un peculiar argumento.

“El Presidente ha demostrado un compromiso, ha demostrado desde el primer caso una preocupación o una ocupación por el cuidado de la salud de los argentinos, me parece que no hay ningún argentino que no haya cometido un error en ese contexto”, dijo la ministra Vizzotti en diálogo con Radio Con Vos.

Asimismo, Vizzotti consideró que la filtración de las fotos y el video del festejo en la residencia presidencial se trató de “una especulación política”, debido a que el material salió a la luz “justo antes de las elecciones”.

“El Presidente y su compañera aceptaron el error y pidieron disculpas, la verdad es que si nos vamos a detener en eso como lo más importante es un error”, señaló Vizzotti, quien en la víspera, a su llegada de Rusia, había intentado finalizar la discusión que se tornó un calvario para el sector oficialista.

Y al respecto, cerró: “Fue un error y no fue una conducta que tuvo el Presidente ni fue una situación de un presidente que no haya cuidado a la población ni subestimado a las medidas de cuidado o se haya corrido de la responsabilidad. Hay que mirar el todo. Cada persona que se sintió defraudada y molesta por supuesto que tiene razón y por eso pidió disculpas”.

El regreso del público a los estadios de fútbol

Sobre la vuelta del público a los estadios de fútbol argentinos, lo cual ocurrirá mediante la prueba piloto que el 9 de septiembre próximo se realizará en el partido Argentina-Bolivia, en el Monumental, por las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022 , la ministra Vizzotti dijo que la medida “de ninguna manera es una decisión electoral” y aseguró que, con ese criterio, no se podría hacer nada hasta después de los comicios.

“Con ese criterio no podríamos hacer nada hasta después de las elecciones. Si yo entro en esa, no puedo hacer más nada, ni vacunar ni dejar de vacunas, ni aprobar un evento masivo ni suspenderlo”, dijo la ministra durante la misma entrevista radial.

En la víspera, el Gobierno nacional anunció la realización de una prueba piloto de vuelta del público a las canchas de fútbol en el estadio de River, en el partido que se disputará por las Eliminatorias mundialistas el próximo 9 de septiembre, con un aforo del 30 por ciento.

Hinchas cordobeses en uno de los últimos clásicos entre Talleres y Belgrano y con dos hinchadas. (La Voz / Archivo)La Voz / Archivo

La normalización abarcaría a todos los espectáculos deportivos hacia fines de septiembre, y se evalúan normas de distanciamiento social y la presentación de carnet de vacunación o un PCR negativo.

En tanto, Vizzotti añadió que el ministerio “ha sido bastante ajeno a cualquier contienda electoral, y se han tomado decisiones siempre basadas en la conciencia científica y en el consenso federal”.

Del mismo modo, agregó que el problema en todo caso sería si ” nosotros desde el Ministerio no tenemos la posibilidad de explicar desde el punto de vista epidemiológico y sanitario” las medidas que se toman.

En este punto, recordó que la decisión vinculada al fútbol se toma cuando van “13 semanas de descenso de casos, 11 de baja en los casos de internaciones en terapia, y 11 semanas de descenso de número de muertes”.

“Nosotros explicaremos, debatiremos estos temas; después, cada persona o periodista puede tener la opinión que le parezca”, añadió.

Además dijo que, como toda decisión basada en la evidencia científica, “si llega a haber alguna situación y es necesario replantearla” desde el punto de vista epidemiológico, “habrá que hacerlo”.

También remarcó que desde julio pasado, cuando desde el Gobierno empezaron a “planificar las posibles aperturas” se pensó que “septiembre podía ser un buen momento, saliendo del invierno y con un buen esquema de vacunación”.

“Se estimó siempre. Además, cambiamos la métrica, los indicadores se cambiaron en el mundo, y no tiene tanto peso el número de contagios, sino las internaciones”, detalló también la ministra en la entrevista que concedió esta mañana.

En tanto, sobre la variante Delta dijo que “una cosa es que se hayan identificado 10 casos que no tienen nexo epidemiológico con un viajero y otra muy distinta tener variante Delta predominante”.

Fuente: Vía País