La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Adolfo Alsina da a conocer los primeros ganadores de la instancia regional correspondiente a los Juegos Bonaerenses 2021, quienes representarán al distrito en la Fase Provincial del certamen.



En este sentido, los resultados de las categorías juveniles y universitarias fueron los siguientes:



En Fútbol 5 Femenino, la Selección Sub 14 le ganó a los municipios de Irigoyen y Daireaux, respectivamente y logró el pase a la Etapa Final Provincial. Las protagonistas fueron: Jazmín Juárez, Ema Laspiur, Antonina Veri, Giuliana Fioramonti, Jazmín Alcetegaray, Magali Rua, Belén Vallejos, Ludmila Farías, Ana García; DTs: Andrés Schap y Mauro Martini.



Por su parte, la Selección Fútbol 5 Femenino Sub 16 venció a La Madrid y cayó en la final ante Irigoyen. En tanto que la Selección Fútbol 5 Femenino Sub 18 superó a La Madrid pero cayó en semifinales ante sus pares de Saavedra.



En Pelota Paleta, en la instancia regional disputada en General Madrid, el binomio de Villa Maza conformado por Juan Ignacio Tello Robertti y Gastón Anhor, cayó en la final contra los locales 2-1 en sets. Mientras que la dupla Sub 16 integrada por Santiago San Pedro y Francisco Ferrando avanzó a la Etapa Provincial sin jugar.



En Tenis, disputado en Coronel Suárez, por la categoría Universitario Facundo Hinding en la final superó en set corridos a su par de Suarez por 7-5 y 6-3 y pasó a la Etapa provincial.



Mientras que los resultados de los representantes del distrito fueron: Ema Laspiur (Single sub 14) cayó en la final con Cnel. Suárez 6-2 y 6-4; Santiago Comas (Single sub 14) cayó en cuartos con Irigoyen 6-0 y 6 4; Facundo Nervi (Single sub 16) cayó en cuarto con Guamini 6-4 y 6-1; y en Dobles, Agustín Feller y Agustín Islas perdieron en semi contra La Madrid 6-0 y 6 -0.



En Pádel, en la instancia regional disputada en Daireaux, por la categoría Universitarias Candela Castaldi y Natalí Baltián avanzaron a la Etapa Provincial sin jugar.



Por su parte, en Sub 14 Esteban Berbaj y Luciano Olguín cayeron 2-1 en sets (6-2, 3-6 y 2-6) ante La Madrid; y en Universitarios Alejo García y Nahuel Bardella cayeron 6-2 y 6-4 ante la pareja local.



En Tenis de Mesa, disputado en Tornquist, Felipe Maugeri (Sub 16) y Andrés Murgitio (Sub 18) cayeron en la Zona de Grupos.