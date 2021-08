La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, participó esta tarde en la Isla Maciel, en el partido bonaerense de Avellaneda, de la entrega de la vivienda número 20 mil construida durante la gestión, en el marco de la presentación del Plan Hábitat Integral para la urbanización y capacitación laboral de vecinos de ese barrio. En el cierre de su discurso, la exmandataria brindó un apoyo al presidente Alberto Fernández en medio del escándalo por la foto que confirma la celebración de un cumpleaños en la Quinta de Olivos durante una cuarentena estricta.

Cerca de la finalización de la exposición de Cristina Kirchner, indicó que “cuando uno es presidente o presidenta de una fuerza nacional o popular, los errores, fallas, las equivocaciones, las transgresiones a normas que uno puede tener se magnifican en los gobiernos populares”. “Se magnifican para irritar, para indignar, mientras tanto se han ocultado la entrega de un país, el endeudamiento sin límites”, continuó la expresidenta de la Nación esta tarde. “El poder no se cuestiona a sí mismo, el poder siempre cuestiona al pueblo en sus errores”, afirmó la exmandataria.

“Alberto, vos tranquilo; poné orden en lo que tengas que poner orden, no te pongas nervioso, y metele para adelante”, sostuvo Cristina Kirchner, quien miraba fijamente al mandatario nacional ante cada palabra. La vicepresidenta de la Nación realizó una fuerte exposición, sobre todo, contra el expresidente Mauricio Macri. “Hoy me vienen a hablar de la República. Y aquella qué era. Los que conformaron mesas judiciales con algunos integrantes hoy prófugos. Ninguno de nosotros se fue del país para eludir la acción de la justicia. Todos pusimos el cuerpo. ¿Qué república era aquella? República de morondanga era. Eso era”, manifestó.

“Néstor (Kirchner) decía ‘nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio’ y yo le decía que no era así ya que mucha gente no vivió el peronismo o nadie le contó lo que era, vivieron esto (su gobierno) y se sienten ‘kirchneristas’ porque no tuvieron la otra experiencia (…) Pero te digas peronista o kirchnerista podés dar razones de por qué ‘sos’. Yo me pregunto, ¿los que son ‘macristas’ pueden esbozar derechos, garantías o ideas? Muchas veces los une el odio hacia los que son diferentes y esto debe cambiar en la Argentina”, apuntó esta tarde la exmandataria nacional.

En el cierre de su exposición, se refirió al posteo que realizó La Cámpora por la foto sobre la cena que mantuvo la Administración de Mauricio Macri y Christine Lagarde, extitular del Fondo Monetario Internacional. “La foto de la cena del endeudamiento”, señaló. “Quienes militamos en política necesitamos de la organización, la militancia y la territorialidad. Por eso resalto a todos aquellos dirigentes que militan y meten los pies en el barro, porque es desde la política desde donde se salva la política. Nosotros no necesitamos ni arribistas ni operadores de prensa. Por eso, Alberto tranquilo, poné orden en lo que tengas que poner orden, no te enojes y metele para adelante”, cerró.

Fuente: El Intransigente