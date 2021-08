El dirigente piquetero Luis D’Elia se metió en la polémica por el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos durante la etapa estricta del asilamiento social. Acusó al presidente Alberto Fernández de haber cometido una “falta de ética grave” y cuestionó que no puedo despedirse de su mamá. “Es una falta de ética grave dictar una norma que le exigís a los demás y vos como Presidente no cumplís”, respondió en un hilo de la red social Twitter.

Fiel defensor del kirchnerismo, pero distanciado del jefe de Estado -a quien en varias oportunidades cuestionó por no intervenir en lo que considera una persecución política en su contra-, D’Elia no ahorró críticas tras difundirse la foto en la que se ven unas 11 personas reunidas en la quinta presidencial en pleno Asilamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), sin barbijo ni distanciamiento.

“Yo no pude velar a mi vieja y Alberto que dictó la norma siendo presidente festejó el cumpleaños de su mujer. Qué parte es la que no se entiende??”, escribió en su cuenta de Twitter en respuesta a la pregunta “¿En qué te jodió @alferdez?”, que el periodista Dante López Foresi había hecho a sus seguidores.

La consulta se había disparado como una especie de defensa a lo sucedido: “¿Qué te indignó de la foto? ¿Creés q podrías haberte reunido en flia y no te dejaron? ¿Que hubieras acompañado al abuelo q murió? ¿Si sos Wiñazki podrías haber conocido a tu sobrina? Nada de eso es cierto. Por no haber hecho todo eso, estás vivo”, había escrito el periodista y desató la respuesta del líder piquetero.

Pero el cruce no quedó ahí. López Foresi le dijo: “Lo siento mucho Luis, pero nadie en el mundo pudo velar a su vieja, porque hay PANDEMIA ¿Qué parte no se entiende? La existencia o no de esa foto no cambia nada”. Y Luis D’Elia redobló la apuesta: “Sí cambia, es una falta de ética grave dictar una norma que le exigís a los demás y vos como Presidente no cumplís”.

Poco antes, de contestar ese hilo, el dirigente social había escrito: “Porqué no somos igual que ellos aspiro a que: Nadie se pase de listo en la cola. Nadie se arrogue privilegios. Nadie se quede con vueltos. Nadie pacte con la oligarquía y el imperio. Nadie es más que nadie. Me importa un carajo lo que hagan ellos…!!!”.

Foto, polémica y elecciones

Pese al enojo del líder piquetero, la foto de la polémica cosechó el respaldo de La Cámpora. La agrupación K criticó a los medios por la cobertura del cumpleaños de Yañez durante la cuarentena dura, aunque no sin dejar el espacio para marcarle la cancha al Presidente en otras cuestiones, como la negociación con el FMI.

Sucede que la foto se conoció a menos de un mes de las elecciones Primarias, Abiertas y Obligatorias (PASO) y desde la coalición gobernante temen que impacte en el resultado de los comicios.Ese resultado marcará cómo continuará la relación de poder en el Frente de Todos hacia adelante, mientras se muestra unido para no quebrar el acuerdo.

Fuente: TN