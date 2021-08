En el bicentenario de su fundación, la Universidad de Buenos Aires (UBA) rinde homenaje a 200 personalidades destacadas que egresaron o forman parte de su equipo docente, en un acto que cerró el presidente Alberto Fernández en la Facultad de Derecho. También estuvo presente y fue reconocido por la institución, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En la extensa lista de personalidades reconocidas estuvieron tres miembros de la Corte Suprema de Justicia, su titular Carlos Rosenkratz, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti; políticos como el expresidente Eduardo Duhalde, el senador nacional Adolfo Rodríguez Saá y el exministro de Economía Roberto Lavagna, y científicos como Fernando Polack, los infectólogos Pedro Cahn y Ángela Gentile y los empresarios farmacéuticos Marcelo Figueiras y Hugo Sigman, a cargo de las producciones locales de las vacunas contra el coronavirus.

También son distinguidos Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora), los escritores y ensayistas Noé Jitrik y Beatriz Sarlo, y la yudoca olímpicay médica Paula Pareto. Todos ellos son graduados de la UBA.

El presidente Alberto Fernández, y el rector de la UBA Alberto Edgardo Barbieri en la celebración del bicentenario (Foto: Presidencia).

Además de Fernández y Larreta, entre los homenajeados se encontraron el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, el canciller Felipe Solá, y el neurocientífico y precandidato a diputado en Buenos Aires (UCR), Facundo Manes.

Del ámbito periodístico se reconoció a Jorge Rendo (Presidente del Grupo Clarín) y a José Claudio Escribano (La Nación).

Cada uno de los homenajeados recibió una moneda y una estampilla conmemorativa del bicentenario realizadas por La Casa de la Moneda y el Correo Argentino. Fue el premio Nobel de la Paz (1980) Adolfo Pérez Esquivel quien, en representación de las 200 personalidades, subió al escenario.

José Claudio Escribano, entre los 200 homenajeados de la UBA (Foto: TN).

“Si bien las personas que pasaron por la UBA y marcaron una diferencia a gran escala son miles, este acto reconocerá a una muestra que, con su talento, compromiso y vocación mantienen a esta institución en lo más alto y renuevan, generación tras generación, su prestigio”, informó la Universidad.

“Este bicentenario nos encuentra en un momento muy bueno, con gran reconocimiento nacional e internacional. Una universidad gratuita, autónoma y plural. Con el desafío de mantener este nivel”, sostuvo el rector de la UBA, Alberto Edgardo Barbieri. Y agregó, sobre las personalidades reconocidas: “La lista de homenajeados es una pequeña muestra, porque podrían haber sido miles. Es totalmente transversal en la ciencia, en lo académico, en lo político, en las ideas. Eso es la UBA. Es el mosaico de pluralidad de nuestra comunidad universitaria”.

Jorge Rendo, entre los 200 homenajeados de la UBA (Foto: TN).

Durante el evento -que se llevó a cabo con protocolos y comenzó con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus– se proyectaron mappings en las fachadas de las distintas facultades, videos celebratorios y se realizaron shows artísticos. Elena Roger cantó el Himno Nacional.

En tanto, como parte de los festejos, hasta el 16 de agosto estará abierta a todo público una muestra histórica fotográfica sobre plaza Houssay, frente a la Facultad de Medicina. Este sábado se desarrollarán actividades culturales a cargo del Centro Cultural Rojas.

Las palabras de Alberto Fernández

“Entré a esta facultad a los 17 años, cuando vine a inscribirme en Abogacía. Toda mi vida está cruzada por la historia de la Universidad de Buenos Aires, que es un lugar magnífico. Un lugar donde uno puede encontrar respeto en la diversidad, mecanismos de desarrollo, es una prueba ejemplar de cómo se puede construir una sociedad con una escala social ascendente”, abrió su discurso Alberto Fernández.

Alberto Fernández recibió un reconocimiento y cierra el acto por los 200 años de la UBA con un discurso (Foto: Presidencia).

“Pensar la educación como un bien público, un servicio público, es algo que nos ha distinguido en el mundo entero. La universidad no hubiera sido lo que es si en el año 49 no hubiera ganado su gratuidad, porque permitió que los hijos de los obreros pudieran estudiar. Que accedieran todos. Que no haya una restricción económica que limite la posibilidad de estudiar”, siguió.

“Tengo el extraño privilegio, inmerecido realmente, de poder cerrar el acto por los 200 años de vida de la Universidad que más amo, a la que todo le debo, aquí tuve a mis mentores: al “Bebe” (Esteban) Righi (exjefe de los fiscales). Aquí me eduqué leyendo a Raúl Zaffaroni, a García Lupo, a Julio Maier. Me preguntan por qué sigo dando clases como Presidente, respondo que no me van a dar los días para agradecerle a esta universidad. Mi modo de retribuirlo es trasmitiendo a otros lo que otros me enseñaron”, concluyó.

Una historia de dos siglos

La UBA fue fundada el 12 de agosto de 1821 por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia. La llamada Manzana de las Luces, que en ese entonces pertenecía al templo de San Ignacio, fue el escenario de la fundación bajo la denominación de Universidad Mayor, con fuero y jurisdicción académica.

El sacerdote Antonio Sáenz, fue designado su primer rector. Nació como una institución moderna y laica, que junto a la de Córdoba -la más antigua del país-, se erigirían como decanas de las universidades argentinas y pioneras de la educación superior.

Cuadro que representa la fundación de la UBA, en 1821, en la Iglesia de San Ignacio (Foto: UBA).

Según su edicto constitutivo, la UBA se constituyó sobre “las calamidades del año 20 que lo paralizaron todo, estando a punto ya de realizarse. Pero habiéndose restablecido el sosiego y la tranquilidad de la Provincia, es uno de los primeros deberes del gobierno entrar de nuevo a ocuparse en la educación pública y promoverla por un sistema general”.

Desde aquellos primeros años hasta la actualidad, la Universidad de Buenos Aires atravesó los vaivenes propios del país en sus tiempos así como sus circunstancias políticas, sociales y económicas.

Ciudad Universitaria, en el año 1968 (Foto: UBA).

En 1865 se organizó como una federación de Facultades y pasó a ocuparse sólo de la formación universitaria, dejando para la provincia, la responsabilidad de la educación inicial. En 1881 fue nacionalizada y pasó a depender del estado nacional.

Los reclamos estudiantiles a principios del siglo XX pusieron fin al gobierno de los Consejos Académicos que fueron sustituidos por Consejos Directivos. En 1918 estalló en Córdoba el movimiento de la reforma universitaria y bajo su influjo se realizó una nueva reforma del Estatuto que permitió armonizar las modificaciones introducidas en 1906 con el ideario reformista.

Protestas estudiantiles por la Reforma Universitaria en la Facultad de Derecho, en el año 1919 (Foto: UBA).

A partir de 1930, los golpes de Estado, que se repetirán en todas las interrupciones del orden democrático y constitucional, producirán embates contra los sectores universitarios. En 1945 la Universidad volverá a perder su autonomía y en 1946 será nuevamente intervenida, no obstante, en este período se sientan las bases para la carrera docente, se establece la gratuidad de la enseñanza universitaria y se elimina el examen de ingreso.

En 1955 estudiantes y graduados nucleados en la FUBA ocupan la Universidad y elevan una terna de posibles candidatos al rectorado. Es así que se retomaron los principios reformistas de la autonomía universitaria y el cogobierno.

César Milstein, premio Nobel de Medicina, en el año 1984 (Foto: UBA).

Los Premios Nobel a Luis Federico Leloir (1970) y a César Milstein (1984), que con el Premio Nobel de Houssay constituyen la tríada de argentinos Premios Nobel en Ciencias, corresponden a investigaciones de esa época, como en el caso de Leloir, y al período de formación posdoctoral, en el caso de Milstein. También pasaron por los claustros de la UBA los premios Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y Carlos Saavedra Lamas.

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, en el año 1980 (Foto: UBA).

A partir de mediados de 1985 comienzan a realizarse elecciones en los diferentes claustros, para culminar en marzo de 1986 con la Asamblea Universitaria. Los primeros años de la transición democrática trajeron varias innovaciones institucionales. Se comenzó a eliminar las restricción al ingreso a la Universidad, se suprimieron los aranceles (reinstaurados durante la última dictadura) y, se suprimieron los exámenes de ingreso.

Este año ocupó el lugar 69° en el Ranking Mundial de Universidades QS que la ubicó como la mejor universidad de Iberoamérica basada en su calidad de enseñanza, su nivel de investigación y en su internacionalización.

Fuente: TN