Lionel Messi vive sus primeras horas como futbolista del París Saint Germain luego de arribar a la ciudad francesa el martes para realizarse los estudios médicos protocolares y firmar su contrato correspondiente con la entidad que tiene a Mauricio Pochettino como entrenador.

Luego de recorrer el Parque de los Príncipes, su nueva casa, Leo durmió en el hotel Le Royal Monceau en compañía de su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Después de todos los trámites legales, llegó un día que quedará en la historia: Leo dio sus primeras declaraciones como nuevo fichaje del PSG en el estadio francés.

Tras más de dos décadas en las estructuras del Blaugrana, Messi empezó a transitar sus primeros minutos como futbolista de otro club. Tras su última presentación el 16 de mayo con el Barcelona (derrota 2-1 ante Celta de Vigo), Messi atravesó toda la etapa de la selección argentina y disputó su último partido el 10 de julio en la final de la Copa América. A partir de allí inició unas extensas vacaciones en las que repartió sus días entre Rosario, República Dominicana, Miami e Ibiza. “Estoy impaciente por comenzar un nuevo capítulo de mi carrera en París”, había dicho el argentino como un anticipo en su presentación por el canal oficial.

Leo apareció en el auditorio pasadas las 11 de la mañana en Francia, vestido con un traje y acompañado por su esposa y sus tres hijos, que ya lucieron la vestimenta del PSG. Mientras el rosarino contestaba las preguntas de los periodistas, afuera del estadio una multitud lo esperaba.

El argentino expresó su deseo por ganar la Champions League, habló de la influencia de Neymar y todos los argentinos de la entidad para fichar por PSG, pero también recordó el dolor por su salida del Blaugrana.

LAS MEJORES FRASES DE MESSI

“Seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar” (Foto: Reuters)

• “Estoy muy feliz. Todos saben mi salida del Barcelona hace unos días, donde sinceramente fue muy duro porque son muchos años. Es difícil el cambio después de tanto tiempo, pero nomás llegar acá la felicidad es enorme. Estoy con muchísimas ganas. Ilusionado con empezar a entrenar. Sinceramente, quiero que pase esto rápido aunque lo estoy disfrutando mucho desde el primer día que llegué junto con mi familia y mi gente. No aguanto más las ganas de encontrarme con mis compañeros, con el cuerpo técnico y empezar esta nueva etapa”.

• “Quiero agradecer al presidente y a Leonardo, como se pusieron a disposición. Lo rápido que fue en tan poco tiempo. Una situación muy difícil y arreglarlo de la manera que hicimos y tan rápido. Quiero agradecer el trato, estoy feliz de estar acá, ilusionado, con muchísimas ganas. Tengo la ilusión y las ganas intactas de seguir ganando. Por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que está preparado para pelear por todo. Ese es mi objetivo, seguir creciendo, seguir ganando, seguir ganando títulos. Por eso vengo a este club. Ojalá todos juntos podamos conseguirlo”.

• “Fue una locura mi llegada, quiero agradecer a la gente de París. Si hacia falta algo mas para que esté feliz fue terminar de redondear todo el recibimiento, el trato. Estoy seguro que vamos a disfrutar muchísimo de este tiempo juntos”.

• “Voy a competir con los mejores y eso es lindo”.

• “Vengo de unas vacaciones, más de un mes parado. Ayer recién vi al cuerpo técnico. Seguramente tendré que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Ojalá sea lo antes posible porque quiero jugar, pero no te puedo decir una fecha. A medida que vaya entrenando y viendo cómo me vaya sintiendo… Y el cuerpo técnico decida que es el momento estaremos con muchas ganas”.

• “Todo lo que me pasó en esta última semana fue lo que vos definiste, duro por un lado y al mismo tiempo rápido. Fue emocionante sin dejar atrás todo lo que me tocó vivir y pasé, porque eso no se deja atrás de un día para el otro. Ilusionado por esta nueva etapa que me toca a vivir a mí en lo deportivo y a mi familia. En esta semana me tocó pasar por todos esos sentimientos y los fuimos asimilando de a poquito. Hay que estar preparado para vivir todo eso junto y lo fuimos asimilando como podía cada uno”.

“Sabía que me iba a venir a un equipo fuerte, competitivo, que quiere ganar la Champions” (Foto: Reuters)

• “Muy agradecido a toda esa gente que se volcó a la calle. Fue una locura. Estaba en Barcelona cuando recién había recibido el comunicado y la gente ya estaba afuera, sin haber iniciado conversaciones. La gente salía como si yo ya estuviese viajando, quiero agradecerles. Va a haber mucho tiempo de poder vernos, tener contacto. No solo en el estadio, también en la ciudad. Vamos a disfrutar muchísimo. Ojalá sea un año extraordinario”.

• “No es fácil ganar la Champions: a veces tenés el mejor equipo del mundo y no ganás. Esto es fútbol y a veces los pequeños detalles te pueden dejar afuera. Sabemos lo difícil que es la Champions, el París lo sabe. Estuvo muy cerquita estos últimos años. Teniendo un equipazo no lo pudo conseguir. Es una competición donde están los mejores y es difícil ganar. Hay que tener un grupo unido, fuerte, como creo que lo es este vestuario por lo que se ve desde afuera. Y después también hace falta tener un poquito de suerte. En el futbol la suerte también está. No siempre gana el mejor. Es una competición especial y eso la hace tan linda”.

• “Llego a un equipo que prácticamente está hecho más allá de los fichajes importantes de esta temporada. Estuvo cerquita de ganar la Champions y vengo a ayudar, a intentar dar el máximo. Vengo con más ganas que nunca. Muchas veces lo dije: mi objetivo y mi sueño es volver a levantar otra Champions. Creo que caí al lugar ideal para tener más chances”.

• “Tengo gente amiga, conocida dentro del vestuario. Uno mirando la plantilla que tiene se ilusiona y ve que tiene muchísimas posibilidades de conseguir el objetivo que uno tiene. Tanto el París como yo buscábamos los mismos objetivos antes de estar separados, ojalá ahora juntos seamos más fuertes todavía. Una de las causas fueron también el vestuario, Ney, Di María, Paredes que lo conozco. Aparte de conocer a todo el vestuario y haber tenido contacto alguna vez, eso hizo mucho para elegir este lugar”.

Lionel Messi con el presidente Nasser Al-Khelaifi y su nuevo número: la camiseta 30 (Foto: Reuters)

• “Seguía los partidos porque tengo amigos en el París, seguía los partidos de la liga francesa. Creció muchísimo en los últimos años, con todo lo que ayudó París para que sea así. Eso hace más competitiva a la Liga y que los demás equipos se refuercen, sean más fuertes para poder ganarle al París la liga. Conozco. Será una experiencia nueva para mí después de tanto nuevo en un lugar, nuevos contrarios, nuevos estadios, pero feliz de poder hacerlo”.

• “Antes de irme sin saber dónde iba a ir le dije al aficionado del Barcelona que siempre voy a estar agradecido por el cariño, es mi casa, estuve desde chiquito ahí, muchas cosas vividas. Sabía que me iba a venir a un equipo fuerte, competitivo, que quiere ganar la Champions. Me conocen, saben que me gusta ganar, y quiero seguir cumpliendo objetivos. No sé si nos vamos a enfrentar. Por un lado va a ser lindo volver a Barcelona, ojalá sea con gente cuando se pueda. Y por otro lado va a ser muy raro, volver a jugar a mi casa con otra camiseta pero esto es fútbol y puede pasar. Veremos…”.

• “Obviamente que cambió muchísimo, crecí a nivel futbolístico, a nivel persona. Pasaron muchísimos años. Agarré muchas vivencias, eso me hizo crecer como deportista y como persona sobre todo. Tengo la misma ilusión y las mismas ganas que cuando era un nene. Amo el futbol, me encanta ganar, me encanta jugar y voy a dejar todo para conseguir los objetivos”.

• “Todo el vestuario y el cuerpo técnico influyó mucho. Cuando se iniciaron las conversaciones lo primero que hicimos fue hablar con él (Pochettino) porque tengo una relación, lo conozco hace muchísimo tiempo. El hecho de que seamos los dos argentinos facilita las cosas también, hay una cercanía. Hablamos y estuvo todo muy bien desde el principio. Obviamente el cuerpo técnico y el plantel que tiene el París hizo mucho para que elija a este club”.

Así lo esperó el estadio a Messi (Crédito: Infobae)

• Cuando hablé con Leonardo lo único que le dije era que esperaba que mi familia pueda estar bien, que se pueda adaptar rápido a la ciudad, al país. Obviamente para mí es una experiencia nueva, pero estoy preparado, con muchísimas ganas. Al final es fútbol y el fútbol es igual en todos lados. Tengo compañeros y amigos dentro del vestuario que eso me va a facilitar el acostumbrarme rápido a mis nuevos compañeros. Estoy muy ilusionado. Con ganas de iniciar esta nueva aventura, de ir a entrenar, conocer a mis compañeros, tener contacto con ellos. Es verdad que es todo nuevo para nosotros, pero estoy preparado a nivel deportivo y a nivel familiar también, va a ser una experiencia hermosa. Estamos en una ciudad espectacular y la vamos a disfrutar también. Estamos tranquilos y felices”.

• Su mirada sobre Marco Verratti: “Viene demostrando que es un grandísimo jugador, uno de los mejores en su posición, en el Barcelona se lo quiso mucho, muchísimos años. Hoy es al revés, me toca venir acá para jugar con él. Es un fenómeno, lo pude conocer como persona y es un chico espectacular. No solo Marcos, todo el vestuario: son los mejores del mundo los que están cada uno en su posición. Grandísima plantilla y ojalá pueda aportar lo mío para que juntos podamos conseguir el objetivo deseado”.

• “Tengo amigos acá en la plantilla y fue una cosa muy importante para mí. Saber que están ellos, que todo va a ser más fácil en el tema de la adaptación. Para la familia también. Más allá de todo lo que es París como club, tener amigos también fue una manera de poder decidir más fácil”.

Fuente: Infobae