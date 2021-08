“Messi, en shock tras no poder seguir en el Barcelona”. Este es el título que utilizó el diario Mundo Deportivo para dar a conocer cómo se siente en estos momentos el 10 argentino. El club anunció que el jugador no podrá seguir vistiendo los colores del Culé ya que no puede cumplir con el fair-play financiero que exige LaLiga de España. Una situación que golpeó y sorprendió a todos los fanáticos. “Ahora está asimilando lo sucedido en las últimas horas”, comienza el texto.

Y sigue: “El delantero argentino está en shock, según afirman fuentes cercana, y de momento no tiene pensado hacer ninguna reacción pública. Sí tiene claro que no quiere irse antes de despedirse de la afición. Es más, quiere valorar bien cómo hacerlo, también de la mano del club, como ha sido el comunicado emitido esta tarde. Un escrito preparado conjuntamente y con un entendimiento rápido desde el inicio”, dice la nota firmada por el periodista Ferran Martínez.

Según Mundo Deportivo, “Messi está realmente afectado, según cuentan sus allegados. El argentino regresó ayer de Ibiza para firmar su nuevo contrato con el Barça. Aseguran que todo estaba atado y listo para formalizarse. Que el acuerdo se firmaba este jueves. Pero hoy desde el club le han llamado para comunicarle que no puede inscribirle debido a las restricciones de LaLiga”.

Esta vez es oficial: el FC Barcelona anunció en un comunicado que Lionel Messi no seguirá en el club pese a que todo indicaba que la renovación era un hecho.

“Leo Messi no seguirá ligado al FC Barcelona”, se titula la nota oficial del club que dice a continuación: “A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”.

El comunicado completo

A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española).

Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club.

El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional.

Fuente: TN