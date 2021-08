La noticia del día fue anunciada esta tarde desde Casa Rosada por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti. Junto a sus pares de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Fernán Quirós y Nicolás Kreplak, respectivamente, anunciaron que van a intercambiarse las vacunas contra el coronavirus. De este modo, una persona podría recibir una dosis de Sputnik V y de Moderna o AstraZeneca, o viceversa. El objetivo -detalló- es alcanzar el 60% de la población mayor de 50 años con dos dosis. De este tema, se refirió Nicolás Wiñazki en su editorial al «hueso».

«El Gobierno nacional anunció que se combinarán las vacunas porque no está el componente dos de la Sputnik V, eso debe quedar en claro», enfatizó el conductor televisivo. Acto seguido, explicó que una campaña de vacunación que iba a ser «histórico, épico», terminó «mareando» a las personas. «Todavía No se sabe cuántas está a la espera de la segunda dosis del inóculo ruso», apuntó Wiñazki y mencionó que con este anuncio, «ahora no se sabrá cuánta gente va a elegir intercambiar su vacuna». «En los próximos días se podrá comenzar a conocer más de este anuncio», añadió el periodista.

«Venimos de una promesa de que las vacunas llegaban de a millones en diciembre, después en el verano, luego más adelante. (Los sueros de) Pfizer no, se negaban, después se lo pudo destrabar con un DNU, el cual, según indicó Máximo Kirchner, era una especie d claudicación a un ‘caprichito’ (sic) de un laboratorio. Ahora hay vacunas, habrán más, pero por esta política sanitaria no del todo transparente del Gobierno nacional, hay mucha gente confundida y hay mucha gente angustiada también», recalcó el periodista en TN.

«El único estudio de combinación de vacunas que se hizo hasta ahora, que fue aprobado por las autoridades, lo hizo la Ciudad de Buenos Aires. En la reunión que se llevó a cabo antes de anunciarlo desde Casa Rosada entre Carla Vizzotti, Fernán Quirós y Nicolás Kreplak, la de la Nación admitió que la CABA había demostrado con su estudio la eficacia y seguridad en el nuevo combo de vacunas. La Provincia se adjudica haber realizado una investigación, pero esta tiene pocos días», remarcó el conductor televisivo.

Por último, resaltó que 1000 bonaerenses fueron vacunados por error en la Provincia de Buenos Aires. «Suele ocurrir», aclaró Nicolás Wiñazki. En este punto, cuestionó la forma en que lo presentó un medio de comunicación al titularlo de «hallazgo». «¿Van a llegar todas las vacunas de Oxford/AstraZeneca? ¿Por qué el Gobierno no informa con transparencia? Por ejemplo, esto de los errores podría haber sido informado, pero no lo hicieron», concluyó el periodista en su editorial.

Fuente: El Intransigente