El precandidato a diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires Facundo Manes busca ganarle terreno al del PRO, Diego Santilli, pensando en las Primarias (PASO) 2021. Es por eso que este miércoles, el neurocientífico visitó dos localidades estratégicas desde lo electoral, como lo son La Plata, capital provincial, y Quilmes, gobernado actualmente por la kirchnerista Mayra Mendoza.

En este marco, Manes aseguró que su propuesta plantea “un nuevo modelo de país basado en el conocimiento y no a alimentar la novela de la política”, aludiendo a las distintas disputas internas que se están viendo en la alianza Juntos, por ejemplo, las últimas arremetidas de Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) y los últimos dichos de María Eugenia Vidal (precandidata a diputada nacional del PRO en Ciudad de Buenos Aires), entre otros episodios.

En esta ocasión, en el partido de Quilmes, Manes se reunió con sus principales precandidatos allí, Walter Queijeiro –aspirante a diputado provincial– y Fernando Pérez –buscará ocupar una banca en el Concejo Deliberante local–. Lo hizo en el lugar de su nacimiento, el Hospital Isidoro Iriarte, donde fue recibido por médicos y personal del establecimiento sanitario. De hecho, el radical acostumbró en esta campaña a aludir a la nostalgia, con mensajes y también fotos suyas de niño, la más reciente en donde se lo ve en la escuela pública.

“La pandemia impacta en la salud física pero también en la salud mental. No se pueden separar. Todos nos angustiamos, pero el personal de salud es uno de los grupos que peor la pasan en estos casos. Fui a hablar con el personal del hospital y los vi muy cansados, estresados, angustiados”, resaltó Manes en el sur del Gran Buenos Aires, y aseguró que va “a trabajar mucho en la salud mental, porque en la Argentina aún no se ha debatido una respuesta importante a la pandemia, casi como la vacunación, que es la salud mental”.

“Yo soy médico, vengo a curar, a comprometerme. Así que estoy acá para dos cosas, para contribuir al debate de la Agenda del futuro, de la prosperidad, de la igualdad social, de la racionalidad económica, y para unir a los argentinos”, aseguró Manes, y asentó: “Yo no me considero un político, con todo respeto a la política, yo doy el paso como ciudadano en un momento trágico de la Argentina, con una pandemia en un país frágil y creo que la idea es debatir qué argentina queremos, como vamos a salir de la involución crónica que estamos viviendo. Venimos a plantear un nuevo modelo de país basado en el conocimiento, no a alimentar la novela de la política”, cerró.

