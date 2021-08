La referente de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió utilizó su cuenta oficial de Twitter para dar un mensaje, ciertamente, enigmático en medio de la disputa que mantiene con Facundo Manes, de la Unión Cívica Radical (UCR). Juntos por el Cambio está envuelto en una nueva polémica por los tuits «misóginos» de Fernando Iglesias contra Florencia Peña por la visita de la actriz al Chalet de la Quinta de Olivos. La diputada de JxC sugirió que la conductora tenía «encuentros sexuales» con el mandatario nacional.

«Todo está en paz. Primero me retan, después me van a agradecer. Un beso. Lilita», tuiteó hoy la exdiputada nacional en sus redes sociales. Carrió mantiene una disputa con Manes, al que calificó de «mitómano», luego de que el precandidato en la provincia de Buenos Aires contara que ella lo invitara a ser su vicepresidente en 2015. «Manes miente descaradamente, nunca fui a ofrecerla una vicepresidencia a su casa. A mi me llevó Toty Flores, que fue siempre mi candidato a vicepresidente», comentó Elisa Carrió en un posteo que realizó en su cuenta de Facebook. «No se admiten mitómanos, por lo menos en Juntos por el Cambio», añadió.

Luego de estos dichos, Facundo Manes dejó de responder a las acusaciones de Carrió, quien nuevamente salió al cruce del neurocientífico. «Frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer, es una demanda por daño moral», comunicó el últim viernes la referente de la CC. La exdiputada nacional señaló que tomara esa medida judicial tiene el objetivo de que «la sociedad no piense que tengo tal grado de limitación intelectual al elegir un desconocido (Manes) como candidato a vicepresidente, dado que fui acompañada e invitada por Toty Flores mi candidato a vicepresidente».

Esta determinación de Elisa Carrió, provocó que Alfredo Cornejo, de la UCR, convocara a una reunión de todo Juntos por el Cambio. De este encuentro participaron, por ejemplo, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta; la precandidata a diputada en Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el titular de la CC, Maximiliano Ferraro, la titular de PRO, Patricia Bullrich, y el presidente del interbloque en Diputados, el radical Mario Negri. Todos coincidieron que s ponga en foco el «unificar un discurso de campaña y poner la energía al servicio de unidad».

De esta manera, la interna de Juntos por el Cambio continúa «candente», sobre todo, en la provincia de Buenos Aires, donde se dará, según dicen, la madre de todas las batallas. En Ciudad de Buenos Aires, la situación parece ser más tranquila, aunque hay temor dentro dl PRO por un posible voto castigo contra Vidal por su paso de la Provincia a la Ciudad. Las PASO 2021 se celebrarán el próximo 12 de septiembre en todo el país.

Fuente: El Intransigente