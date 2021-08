Este lunes Florencia Peña estuvo invitada a Los Mammones (América) donde se animó a responder a las 21 preguntas de las 21. Allí habló de todos los temas sin filtro pero sorprendió al revelar la desopilante mentira que le dijo a su hijo Juan luego de que una mamá del colegio le advirtiera que el nene hacía vivos a la madrugada donde abordaba temas hot.

“¿Stalkeas las redes sociales de tus hijos?”, preguntó Jey Mammon. Fiel a su estilo, Flor lanzó divertida: “No, ¿mis hijos? ¿Qué hijos?”.

Acto seguido, recordó el episodio que vivió con su hijo del medio. “Un día me llama una madre y me dice ‘che, Flor, ojo. Todo bien pero tu hijo Juan está haciendo un vivo a las cuatro y media de la mañana diciendo cosas porno’. No sé. ¿Quién? No es mi hijo”, cerró divertida la conductora.

Entonces contó que debió decirle una mentira piadosa al chico para que dejara de hacer esas transmisiones. “Está loco. Lo tuve que amenazar. Bueno, ahora si está viendo el programa se va a dar cuenta pero le tuve que decir que me habían llamado de Instagram para decirme que no podía hacer eso. Eran las 4:00, chicos. ¡Un montón!”, remarcó entre risas. “Es tremendo porque Instagram llama a los padres”, concluyó con picardía el conductor.

El escándalo de las visitas VIP a Olivos

Hace unos días se conocieron públicamente registros oficiales de la Casa Militar, responsable de la seguridad del Presidente, donde figura una lista de personas que visitaron durante la cuarentena estricta a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Entre ellos aparece el nombre de Peña, que después de ser tendencia en redes sociales, el lunes hizo un fuerte descargo en el aire de Flor de equipo (Telefe).

En su visita al ciclo América, la actriz se quebró y sostuvo: “Hoy fue un día especial para mí, perdón porque este programa es para reír”.Play Video

El conductor la tranquilizó y para evitar todo tipo de suspicacias aclaró que la invitación estaba hecha de mucho antes. Acto seguido le brindó el espacio para que dijera lo que sentía y ella afirmó: “Es difícil ser mujer, ser una mujer valiente, que tiene una mirada sobre las cosas”.

“Fue un día especial pero está bueno que haya pasado. Siempre pienso que cuando a las mujeres nos pasan algunas cosas como estas sirven para que se genere un debate que es dejar de destratarnos y empezar a entender que hay cosas que ya no pueden suceder”, sentenció. “Siempre voy a estar del lado de las no tibias. Hoy fue un día así, especial, así que gracias; estoy contenta por estar acá”, concluyó antes de que el ciclo retomara su estilo habitual.

Fuente: TN