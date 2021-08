El próximo martes en la sede de Policía Federal comenzará una de las primeras pericias ordenadas en torno a la causa por la cual el excantante de “Tan Biónica” Santiago “Chano” Moreno Charpentier terminó con un disparo en la zona abdominal, luego de recibir un disparo de un oficial de la policía Bonaerense que acudió por llamado de su madre a raíz del estado violento y alterado en que se encontraba aquel.

Ese día se peritará la vaina, el proyectil y el arma 9 milímetros que disparó Amendolara. No es un estudio contundente, pues la defensa no objeta que el oficial haya disparado ni que tampoco sea su arma. Lo determinante es lo que podría empezar a tejerse ese día, que podría llevarse a cabo si es que no hay oposición.

Se trata de analizar la deflagración de pólvora que provocó el disparo y en ese sentido observarla en la prenda que tenía Chano la madrugada del lunes. Lo que sucede es que la misma fue entregada tres días más tarde ante el fiscal Martín Zocca, y que podría oponerse la defensa a realizar un estudio así alegando que perdió la prenda “la cadena de custodia”.

Por lo pronto, desde mañana lunes la fiscalía seguirá ampliando la declaración de los testigos que ya declararon. El fiscal Zocca quiere escucharlos a todos nuevamente pues recibió lo que dijeron ante su sucesor, Juan Manuel Esperante, quien se hizo cargo de la causa desde un inicio, y hay detalles sobre los que quiere volver a preguntar.

Además se aguarda que ésta semana también declare Marina, la mamá de Chano, quien oficialmente no lo hizo en el expediente sino que hizo saber ante los medios que “no hubo agresión”, y la duda ahora se centra si realmente vio o no el momento preciso del disparo.

Facundo Amendolara, investigado por el disparo que hirió gravemente a Chano Charpentier, junto al expolicía Luis Chocobar. (Foto: gentileza Clarín)

Todos los testigos coinciden en que vieron a Chano excitado y violento, con el cuchillo en mano y dirigiéndose hacia los policías. Pero sólo dos compañeros de Amendolara vieron cuando Chano lo encerró a éste, y el oficial disparó al temer por su vida, según relataron.

Tras haber pasado la primera noche en una sala común, sin sedación, el músico sigue evolucionando favorablemente. “No tuvo una recaída clínica. Tiene momentos de ansiedad y excitación que llevan al equipo médico a aumentar cuidados y prevenciones”, informó el periodista de TN Guillermo Lobo, en su cuenta de Twitter este sábado por la tarde. Y agregó: “Sus estudios clínicos dan valores aceptables y sigue siendo un paciente muy delicado”.

Fuente: TN