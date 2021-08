Una de las frases más utilizadas por los psicólogos es que el primer paso para realizar un cambio o solucionar un problema es la aceptación y ante la pandemia es necesario aceptar que habrá secuelas. Aún cuando el COVID-19 se convierta en una anécdota, las heridas que dejó estarán presentes. Hoy ya se perciben y los especialistas no se atreven a augurar mayores modificaciones. Las pérdidas, tanto en vidas como en relaciones, aún no parecen tener final, ya que, ante la incertidumbre, la nueva zona de confort se ubicó entre cuatro paredes.

“La gente no volvió a una vida medianamente normal porque se acostumbró a quedarse en casa y es una situación preocupante porque, sin patología, es la restricción de la existencia en todas sus manifestaciones. Están cómodos, en una zona de confort, pero con un empobrecimiento social. Lo grave es que, al no ser patología evidente sino un cambio de costumbres, se establece como una nueva forma de existencia”, afirmó a TN.com.ar el médico psiquiatra y psicoterapeuta Enrique De Rosa Alabaster (MN 63406).

Al tiempo que Martín Etchevers (MN 22073), profesor a cargo de la materia Clínica Psicológica y Psicoterapias: Emergencia e Interconsultas y además secretario de investigaciones de la Facultad de psicología de la UBA, destacó: “Muchas personas perdieron capacidades para vincularse con otros y tolerar este estrés. Rutinas que hacían todos los días con fluidez, ahora las hacen una vez por semana y quedan agotados. Y hay que sumarle que existen condiciones ambientales que promueven o facilitan la desconfianza, porque no se sabe por cuánto tiempo se podrá y se piensa que es un riesgo”.

Qué pasa por la mente de los argentinos

Más allá de las flexibilizaciones, los argentinos cumplieron casi 500 días conviviendo con el coronavirus y las medidas restrictivas. Fueron constantes fluctuaciones que impulsaron un pensamiento que, en muchos casos, provocó patologías. Incluso, sin convertirse en una enfermedad, las conductas se modificaron y las consecuencias se viven diariamente.

“Se está viendo muchísimo y que se suponía que iba a ocurrir pero no ahora ni tampoco en esta magnitud, que la gente no retomó su vida de forma medianamente normal. Muchas empresas no consiguen trabajadores porque no dejan sus casas o la gente joven no sale o los chicos no van a la escuela. Es como la alegoría de la caverna, su casa se convirtió en su zona de confort y es preocupante porque, sin patología, es una restricción de la existencia en todas sus manifestaciones”, explicó De Rosa.

En palabras del psiquiatra, esta situación, que además está impulsada por el “miedo a salir y a las enfermedades”, genera un empobrecimiento social que, “al no ser una patología evidente sino un cambio de costumbre, establece una nueva forma de existencia”. “Cada persona reacciona de forma diferente, por ejemplo el hiperactivo hace de todo para suplirlo, el violento incrementa su violencia, el inhibido se cohíbe más, y a eso se le suma el incremento de uso de sustancias, alcohol o la automedicación. Y en una franja social con un limitante económico, que no son marginales y que antes eran clase media, esto es aún más acuciante porque además está la frustración existencial que se convierte en combustible”, continuó.

“Hay oscilaciones de estrés. Primero la amenaza y después que parece que se sale del pico. Se relajan los cuidados y se permite que las personas tengan más acceso a los factores protectores, como son las salidas sociales, deportivas o de esparcimiento que permiten mejorar la salud mental. Pero además hay personas que se adelantaron a esto y otras que siguen desconfiando. Es decir, hay dos desviaciones: por exceso o por defecto, pero hay que encontrar un punto medio”, afirmó Etchevers.

En ese sentido, el psicólogo explicó que hubo una adaptación a la realidad de la pandemia que se presentó como un factor de estrés dinámico y provocó “un gran desafío: recuperar las habilidades sociales que se perdieron”. “Muchas personas perdieron capacidades para vincularse con círculos que no son cercanos o semejantes y esto se transforma en un desafío, que ya vivenciaron y superaron, pero que ahora se presenta como una dificultad para salir”, destacó.

“El cerebro está más preparado para detectar los peligros y la protección que para la exploración y el desarrollo. Son funciones que se oponen entre ellas. El que logra el equilibrio es el que mejores resultados obtiene y eso depende de la plasticidad, de que cuando las condiciones cambien yo deje de usar el modelo que utilicé anteriormente. El cambio es un desafío y un esfuerzo mayor. Por eso, por más que alguien diga que tiene ventajas, como aún no las experimentó, el esfuerzo y el desafío es mayor porque mi cerebro tiene que construir con experiencias anteriores”, señaló el secretario de investigaciones de la Facultad de psicología de la UBA.

Estas modificaciones también puede analizarse por edades. “Por ejemplo, el problema en los adolescentes es que están peleando por ser normales. A esa edad se crea y define su identidad, pero pasó esto. Por eso, para evitar patologías o disfuncionalidades, hay que buscar estructuras de formación que les sirvan para enfrentar la vida porque mucha gente va a estar perdida. A los más chicos, que supuestamente no les iba a pasar nada, puede que no tengan patologías pero muchos van a funcionar como si las padecieran. Y a los viejos se les dijo, casi a los gritos, que se iban a morir. Cada edad tiene su propia dinámica y también sus propias necesidades”, recalcó De Rosa.

Y agregó: “El adulto mayor necesita más que nada la sociabilidad, es como despedirse de los capítulos de su vida con la fantasía, en el buen sentido, de que se prolonga su existencia en sus hijos o entornos. Mucha gente quedó desesperanzada y se entregó. Y los económicamente activos, que tampoco les iba a pasar nada, están en medio de todo esto, sin poder resolver problemas y encima en un país en crisis permanente. Entonces les pasa de todo, desde una persona que quiere recuperar su vida a través de citas constantes hasta uno que hace una especie de retiro de la vida a los 50 años”.

Cuáles son las secuelas que dejará la pandemia

Hablar de la post pandemia aún parece un futuro lejano. Sin embargo, más tarde o más temprano, el Covid-19 se convertirá en una enfermedad más en la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo saldrán los humanos de esta situación?

“La lógica, que no es visión pesimista sino realista, es que la heridas traumáticas, como fue la Guerra Malvinas, la AMIA o LAPA, cuando no son abordadas a tiempo llega un momento en que no se puede hacer nada. Las experiencias traumáticas continúan el resto de la vida y cuando una herida no cicatriza bien implica un abandono. En antropología, es que se impone el caos sobre la cultura y las secuelas son inimaginables. Los ingleses, desde el día cero, incrementaron camas de terapia y de psiquiatría de igual manera”, señaló De Rosa.

En ese tono, el además psicoterapeuta destacó_ “Las secuelas en esta etapa dependerán de la diversidad de la condición humana. Un porcentaje no percibirá nada, otros padecerán cuadros gravísimos y, en medio de esto, lo que antes era un TOC de limpieza o agorafobia (miedo a estar en lugares abiertos) serán algo normal. Vas a tener síntomas de todo tipo y si no ayudás a las personas a superar estos traumas, van a tomar para el lado que puedan y la diversidad de respuestas son inagotables, pero nunca buenas”.

“Una vez que se generó un desorden que lleva a un diagnóstico, que no es un malestar esperable, se requiere tratamiento. Mientras que el malestar leve y esperable puede remitir espontáneamente con condiciones ambientales como son el autotratamiento o los caminos terapéuticos (deporte, amigos y esparcimiento, etc.), cuando ya hay diagnóstico o una disfuncionalidad acentuada se requiere de ayuda terapéutica”, dijo Etchevers y agregó que “hay una diferencia entre aquellos sufrieron en su salud mental, que van a tener un camino más largo y que sus mejoras dependerán de las intervenciones terapéuticas, y los padecieron formas leves y que están abiertos a recursos beneficiosos”.

De todos modos, el investigador del Observatorio de Piscología Social Aplicada (OPSA) de la facultad de Psicología de la UBA señaló que “el tiempo en el que se produce un daño no es idéntico al tiempo en que se repara”. “Se produjeron muchas pérdidas de vínculos familiares, laborales y de futuro. El sostén y la red de contención fue menor y los seres humanos dependemos mucho de los demás para no recluirnos. Necesitamos la retroalimentación entre las personas, porque también son motivos para vivir. En los geriátricos se vio que las visitas, que ya eran bajas, disminuyeron muchísimo y ese nutriente de una visita semanal se perdió”, afirmó.

Futuro incierto

Mirar aún más lejos en el tiempo podría sonar como un cuento de ciencia ficción, pero si Julio Verne pudo predecir el viaje al espacio en 1865, cuando escribió su obra De la Tierra a la Luna, imaginar el mundo a casi una década de que finalice la pandemia no debería convertirse en un inconveniente. De todos modos, pese a la analogía, las proyecciones se ubicarían más cercanas a obras dramáticas o, en algunos casos, de terror.

“Muy tempranamente vimos que los primeros que iban a desarrollar problemas eran los más jóvenes, los mayores tienen más capacidad de regulación. Todos redujimos nuestros mundos y, a pesar de que los más optimistas tratan de decir que hay compensación cuando, por ejemplo, nos comunicamos con gente del exterior, estamos lejos de las experiencias genuinas y reales. Tendremos que aprender a relacionarnos nuevamente con personas que no pertenecen al pequeño mundo en que vivimos en este tiempo y perder el miedo. Las conductas evitativas y de resguardo fueron, quizá, más exitosas en el aspecto epidemiológico, pero en otros produjeron más pérdidas”, destacó Etchevers.

Una mirada similar presenta De Rosa: “El primer punto es reconocer el sufrimiento del otro a como dé lugar. No importa si es por algo que uno considera banal. La vida social implica hablar de la empatía, pero también ejercerla y ocuparse. Entender que hay mucha gente sufriendo, porque es probable que haya un aumento de todas las patologías. Es una regla inevitable, porque ciertas cosas que pasan hace que se llegue, inevitablemente, a otras. Que no crean que le pasa al otro, sino que les pasa a sí mismos y que, si no se dan cuenta, les puede pasar de manera trágica. Que no piensen que les puede pasar, sino que les pasa”.

Es por este motivo que el psicólogo señaló. “Se deben detectar cuáles son las actividades y factores protectores de la salud mental y promoverlos, porque eso evita los otros caminos que tomamos las personas para regular nuestro malestar. En los chico,s las reacciones son muy rápidas, tienen una menor resistencia, pero una mayor capacidad de recuperación; sin embargo en los adultos la capacidad de tolerancia es mayor, pero la capacidad de recuperación es menor, por lo tanto los procesos son más lentos”.

“Las acciones en Argentina son siempre un ‘como si’ pero no se llevan a cabo. Tampoco es tan complicado, te podés meter en internet y ves lo que hacen en otros países en prevención y acción directa para la salud mental. No es tan complicado, es planificar en conjunto porque el primer punto para abordar un problema es reconocerlo”, concluyó el psiquiatra.

Fuente: TN