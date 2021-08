La interna de Juntos por el Cambio sigue sumando capítulos. El lunes, en un reportaje, el candidato del radicalismo en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, había asegurado: “La doctora Elisa Carrióme vino a ofrecer ser candidato a vicepresidente de ella en 2015”. La líder de la Coalición Cívica, que ya había tildado al neurocientífico de “mitómano”, confirmó este sábado que lo demandará por “daño moral”.

“Frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer, es una demanda por daño moral y a su prestigio académico para que la sociedad no piense que tengo tal grado de limitación intelectual al elegir un desconocido (Manes) como candidato a vicepresidente, dado que fui acompañada e invitada (a su casa) por Toty Flores mi candidato a vicepresidente”, sostuvo Carrió en Twitter.

Elisa Carrió cargó contra Facundo Manes en Twitter (Foto: Twitter/ @elisacarrio).

“Con la mentira no hay confianza. Solo de la verdad surge la confianza. Mi testigo es Toty Flores quien me invitó a esa cena”, agregó.

Los cruces entre Manes y Carrió comenzaron hace una semana. Al filo de la definición de candidaturas y en medio de la interna entre el neurocientífico y Diego Santilli, que finalmente competirán en las PASO de septiembre en Buenos Aires, la cofundadora de Cambiemos puso en duda, en una entrevista en TN, la capacidad del radical para ocupar una banca en el Congreso. La líder de la CC también sugirió que Manes buscaba usar el Congreso para luego saltar hacia otros cargos.

Más tarde, el neurocientífico contestó: “La doctora Carrió me vino a ofrecer ser candidato a vicepresidente de ella en 2015. Yo no cambié nada desde 2015 hasta acá”, dijo, ya como precandidato, en una entrevista con La Nación.

La situación no concluyó allí. Carrió volvió a disparar: “Facundo Manes está mintiendo, miente descaradamente, nunca fui a ofrecerla una vicepresidencia a su casa. Las reglas de juego deben ser claras y la prohibición de la mentira entran dentro de las reglas de juego, no se admiten mitómanos, por lo menos en Juntos por el Cambio”, sostuvo.

Este sábado temprano, la líder de la CC ya había advertido la posibilidad de ir a la Justicia si Manes no aclaraba sus dichos. “Voy a denunciarlo y ya instruí a mis abogados. No voy a tolerar más. Porque el nuevo contrato moral de la Argentina, que es un estado de la conciencia, del espíritu, está escrito desde agosto del 2002. No es que se firma, no van políticos hipócritas a firmar un documento, sino que es un estado de la conciencia colectiva”, dijo en una entrevista a Infobae.

Pero con el correr de las horas, los referentes de Juntos por el Cambio le bajaron el tono a las palabras de Carrió y aseguraban que no habría tal denuncia. Finalmente, ella misma lo confirmó en su cuenta de Twitter.

Con los candidatos definidos, comenzaron los cruces en Juntos por el Cambio: el PRO y la CC cruzaron a Facundo Manes (UCR) (Foto: NA).

Juntos por el Cambio prepara ahora una reunión para este lunes de la Mesa Nacional. Buscarán discutir la interna y la posibilidad de firmar un “reglamento de conducta” para que los candidatos de la coalición cumplan ciertos criterios de convivencia durante la campaña de las PASO.

Se espera que se vean las caras por zoom el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto; los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau; y los diputados Juan Manuel López y Mario Negri.

Fuente: TN