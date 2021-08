El precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, criticó las medidas tomadas por el presidente, Alberto Fernández, justo antes de las elecciones: “Poner plata en los bolsillos tres meses antes de las elecciones, no va a venir un verano después, vendrá un invierno”, advirtió. Además, añadió que “la gente se dio cuenta que lo que le prometieron en el 2019 no se cumplió. No fue verdad».

En este sentido, comentó: “Desde el 2001 no veo un panorama así, los argentinos tenemos que creer que podemos salir de esto para ser el país que queremos. Hay que pelear por algo distinto. Este Gobierno no escucha y está fuera de la realidad. No nos acompaña en este momento difícil», en referencia a la dura crisis económica que está atravesando la Argentina, según se expresó en diálogo con Débora Plager en Radio Rivadavia.

Al mismo tiempo, continuó con apuntando contra el mandatario: “A Alberto Fernández lo veo muy lejano de las respuestas concretas que necesita la gente. Un día dice una cosa y al otro día, otra”, y enumeró: «Las jubilaciones se ajustaron. Se perdieron 100 mil empleos en el sector privado y no se recuperaron”. «La Argentina lleva muchos años y gobiernos sin resolver problemas como la inflación», comentó.

Además, dijo que «hoy más que nunca los argentinos tienen la mochila de la incertidumbre. Es difícil pensar en un futuro cuando no se sabe lo que va a pasar mañana. “Lo primero que genera tristeza en todo el país es encontrar las persianas bajas y, además, la ausencia de futuro. Lo que más me preocupa es cuando sucede en los jóvenes que plantean la salida en Ezeiza”.

Por último, se refirió al crecimiento de Juntos por el Cambio de cara los próximos comicios y sostuvo que «ampliamos el espacio, tomamos personas nuevas. Es un aprendizaje. Es bueno la gente que se suma a la política. Queremos llevar propuestas que resuelvan problemas”. En este marco, concluyó: “No voy a ser parte de la que alimente agresiones. Tenemos que trabajar para lo que le preocupa a la gente. Es casi una falta de respeto discutir entre nosotros”.

Fuente: El Intransigente