Guillermo Moreno tiene muchas características, pero una que seguro no posee es la de andar con medias tintas. Con ese tono muy suyo, como en la época en que manejaba la secretaria de Comercio con mano de hierro, volvió a disparar contra Alberto Fernández, viejo conocido suyo. “Es el peor presidente desde la vuelta de la democracia”, dijo el ahora candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

“El peor había sido Macri y este es peor que Macri. De la Rua no fue el peor, el peor fue Macri y Alberto es peor que él. Viene Alberto, Macri, de la Rua. Y después Alfonsín que tampoco se la lleva de arriba”, dijo el peronista en una entrevista en FM Milenium. “El día en que Cristina eligió a Alberto, yo dije: eligió al peor. El problema no es si Alberto es exitoso. Si Alberto es exitoso, Moreno no tiene importancia. Pero el problema es si Alberto no es exitoso, porque ya fracasaron los radicales con el Gobierno anterior, fracasó el PRO y ahora está fracasando la progresía. Yo le dije a los compañeros, miren si Alberto es exitoso la historia nos devora y ojalá sea así. Ahora yo estoy seguro que como es el peor y piensa mal, no va a ser exitoso”, continuó, en la nota con el programa “Fase 5”.

Moreno también fue noticia en estos días por que se viralizó su primer spot de campaña. En el video, que incluso tuvo una polémica con la banda musical Los Palmeras, se lo ve a él junto a su esposa recorriendo el barrio y sacandose fotos con militantes que se acercan a saludarlo. “Amigos tiene cualquiera, militantes pueden tenerlos, pero no tiene cualquiera los compañeros que tengo”, dice el estribllo de la canción, que luego se viralizó en las redes, donde estallaron los memes. “Es interesante y refleja lo que es Principios y Valores, lo que es el peronismo, lo que queremos ser, que queremos expresar. También refleja la necesidad que tiene el pueblo de las cosas sencillas. No todos los días tenés que tener un desayuno americano. Dos, tres días, puede ser, pero el resto del mes te tenés que tomar tu mate cocido con leche, tu pan con manteca. Todo bien con la comida francesa, pero debes en cuando puede ser un plato de sopa, una milanesa. Y eso es lo que estamos presentando nosotros. Terminemos con esta farsa de la política que no se entiende: todo lleno de luces y al final un mensaje que no dice nada. El spot nuestro tiene una canción, que dice lo que somos nosotros, somos tranquilos y somos familieros”, aseguró en la nota.Y también contó que se divirtió con las parodias: “Vi la de Alf y me divirtió muchísimo. Yo no sé si es a favor o en contra, pero me encantó. Eso es lo que pasa cuando las ideas las agarra el pueblo. A mí me la mandó un amigo y me dijo que le gustaba más la parodia que la original”.

Fuente: Noticias