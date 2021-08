El agente Luis Chocobar se reunió con Facundo Nahuel Amendolara, el efectivo de la Policía bonaerense que baleó al músico Santiago “Chano” Moreno Charpentier. Chocobar, a su vez, informó que su Fundación, creada a partir de las donaciones recibidas por el agente tras su condena a dos años por el asesinato de Juan Kukoc, representará al uniformado, quien se encuentra imputado por el fiscal Zárate-Campana, José Castaño. Esta tarde, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se refirió al hecho que terminó con el músico internado en el Sanatorio Otamendi.

“Desde la Fundación Luis Chocobar, junto a los doctores Fernando Soto y Martin Sarubbi, asumimos la defensa del Oficial Facundo Amendolara. Cumplió con su deber. Obró en la Legítima Defensa”, apuntó Ricardo Galeano en su cuenta de Twitter. De acuerdo a Télam, Luis Chocobar charló con Facundo Nahuel Amendolara, donde le mostró su apoyo. “Sé lo que estás pasando. Te vamos a apoyar para probar que obraste en legítima defensa”, le habría dicho Chocobar al efectivo de la Policía bonaerense.

En declaraciones radiales, Sabina Frederic se refirió a la situación vivida por Amendolara. “Si no tomamos en serio la ausencia que hay respecto de la salud mental estamos desplazando el eje de la discusión, que no es si el policía actuó bien o mal. Eso lo decidirá la Justicia, pero probablemente actuó en legítima defensa. El policía solo no puede hacer nada en situación como esta. Es probable que no haya tenido margen de acción”, aseguró la ministra. “Si los médicos psiquiatras no pueden responder a este tema, ¿qué se le puede pedir a la policía?”, cerró la funcionaria nacional.

Esta mañana, el fiscal de Delitos Complejos de Zárate-Campana, Martín Zocca, realizó una inspección ocular en la vivienda del barrio Parque Verdad de Exaltación de la Cruz en la que “Chano” fue baleado en el abdomen por el policía bonaerense. El funcionario judicial ahora aguarda los resultados de una serie de pericias clave y también el testimonio de la madre del artista. Según informó NA, el fiscal permaneció allí durante una hora y media. Por ahora no se conocieron detalles de la inspección ocular realizada, pero la idea de esta era conocer la ubicación de todas las personas que estuvieron presentes.

Con respecto a la salud del músico no se conoce mucho, pero sí se sabe que “Bambi”, su hermano pudo visitarlo anoche, así lo comunicó en su cuenta de Twitter. “Gracias por todo el amor en forma de mensajes a cada persona que me transmite su cariño, preocupación y respeto por esto que estamos viviendo. En los abrazos de ayer y hoy, le pude llevar a mi hermano todo el apoyo y energía que nos envían y que son de gran ayuda estos días”, señaló el también músico ayer en sus redes sociales.

