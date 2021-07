El Consejo Federal de Salud que compone la ministra Carla Vizzotti y sus pares de las 24 jurisdicciones del país se pusieron de acuerdo respecto a quiénes tendrán prioridad para recibir las vacunas pediátricas de Moderna que donó los Estados Unidos.

Las autoridades coincidieron en que es necesario comenzar por los menores con factores de riesgo, una población que en el Gobierno nacional estiman en torno a los 924 mil jóvenes. La decisión de avanzar cuanto antes con la inmunización de este grupo etario responde a una cifra que preocupó a las autoridades.

Para las autoridades, si casi el 90% de los fallecidos responde a chicos con factores de riesgo, la situación podría agravarse ante la posible circulación comunitaria de la variante Delta, el linaje más peligroso. La inoculación de los adolescentes incluirá en una primera etapa personas entre 12 a 17 años con los siguientes factores de riesgo:

Diabetes tipo 1 o 2.

Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40).

Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas.

Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico.

Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia. Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma.

Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune.

Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV.

Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas.

Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”.

Personas con tuberculosis activa.

Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Síndrome de Down.

Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos.

Adolescentes que viven en lugares de larga estancia.

Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual.

Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente.

Personas con pensión de ANSES por invalidez aunque no tengan CUD.

Personas con pensión de ANSES por trasplantes aunque no tengan CUD.

Para cubrir la vacunación de estos jóvenes, se destinarán unas 1.848.000 dosis de la vacuna de Moderna que el gobierno de los Estados Unidos le donó a la administración de Alberto Fernández. En total llegaron 3,5 millones de dosis. El intervalo de aplicación de los dos sueros es de 28 días.

La distribución de las dosis a todas las jurisdicciones se hará una vez que la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) comunique la autorización de vacunas de Moderna para su uso en personas de 12 a 17 años. El criterio de distribución será en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Fuente: Diario 26