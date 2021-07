El actor Luis Brandoni brindó hoy declaraciones radiales, donde ratificó que se presentarán con su espacio Adelante Ciudad en las PASO 2021. De esta manera, se enfrentarán a María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy en la interna. El actor detalló que su espacio está conformado por dirigentes disidentes de la Unión Cívica Radical (UCR). Brandoni, además, se refirió a la carta que envió la asesora presidencial Cecilia Nicolini a Anatoly Braverman, segundo de Kirill Dmitriev, CEO del Fondo Ruso, por el faltante del componente dos de la vacuna Sputnik V.

Sobre las Elecciones Legislativas, detalló que presentarán una lista “puramente” radical en la Ciudad de Buenos Aires. “Se llama ‘Adelante Ciudad’”, afirmó el actor en diálogo con Radio Rivadavia. “Tenemos los avales y nos vamos a presentar”, ratificó Luis Brandoni. En este marco, recordó que en las elecciones de 2019 “no nos incluyeron”. “Hubiésemos querido presentarnos”, indicó Luis Brandoni. “En esta oportunidad pensamos en que podíamos participar”, agregó el dirigente político. “Hay muchos radicales en la capital, por lo visto. Por eso esta vez nos vamos a presentar solos”, apuntó.

Dentro del espacio que propone Luis Brandoni está el actual diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Facundo Suárez Lastra. Ayer, el legislador porteño cuestionó duramente a la exgobernadora bonaerense. “Entendemos que la propuesta de la lista encabezada por Vidal es una propuesta más ‘light’ y necesitamos más firmeza en el Congreso”, consideró Lastra. En relación a Adelante Ciudad, el parlamentario manifestó que se trata de “una alternativa desde el radicalismo”. “Nos parece que la arremetida del kirchnerismo requiere un Congreso más vigoroso algo que exprese la resistencia de la Cuidad”, comentó.

Siguiendo a Luis Brandoni, se refirió a la carta enviada por Nicolini al Fondo Ruso, donde le reclama el faltante del componente dos de la vacuna rusa. “Es un sincericidio enorme lo que ha dicho esta mujer (Nicolini). No conozco un paralelo en materia diplomática o política”, dijo el actor en declaraciones radiales. “Escuché hace unos meses, en una radio, que decían que (Vladimir) Putin iba a cumplir con los compromisos, pero que primero estaba su pueblo. Pensé ‘sonamos’”, agregó el actor de “Esperando la Carroza”, entre otras películas.

En este sentido, recalcó: “Cuál es el límite con este Gobierno. Más no se puede. Han hecho desastres con negocios con amigos”. “Esto es mucho. No conoce límites. No conozco un país que haya priorizado sus convicciones políticas por sobre la salud de su gente”, agregó el actor en diálogo con Radio Rivadavia. De esta manera, Luis Brandoni se enfrentará a una interna contra María Eugenia Vidal, de “Juntos”, y Ricardo López Murhy, de “Republicanos Unidos”.

