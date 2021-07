Hugo Moyano fue el centro de las críticas e insultos en las redes sociales por sus dificultades para leer un acta en una reunión directiva del Club Atlético Independiente. Ante los serios problemas para avanzar desistió la lectura para encargárselo a Héctor Maldonado, secretario general de la institución. Principalmente, el dirigente camionero presentó inconvenientes con la palabra «epidemiológico«, con la que demoró algunos segundos.

Es probable que lo hayan traicionado los nervios ante la lectura pública o sus propios lentes, ante una letra demasiado pequeña del documento en papel, pero tras la lectura del acta la asamblea subió de temperatura con los representantes de las agrupaciones opositoras, quienes insultaron al presidente del club: «¡Moyano delincuente, sinverguenza!», se escuchó en los videos difundidos de la asamblea.

En las redes, muchas personas opositoras al Gobierno nacional publicaron el hashtag de #AbranLasEscuelas, en referencia a uno de los principales reclamos durante los momentos más duros de la pandemia que obligó a imponer nuevas restricciones. Por su parte, los hinchas de Independiente lo dilapidaron porque se refirió a los socios como «afiliados» y finalizó la asamblea porque sí.

Ante el reclamo de sumar un miembro más a la comisión, y la respuesta de que no se podía por estatuto, el dirigente manifestó enojado: «Es una situación anormal la que estamos viviendo. Tuvimos que esperar la fecha para hacer esta asamblea dado que antes no se podía por la pandemia, ni siquiera las organizaciones gremiales pueden hacer las elecciones. ¿En qué país vivís vos?».

Por último, concluyó: «Hay que tener agallas para conducir una institución como un club deportivo porque sin agallas no se puede conducir. Por eso estos imbéciles que putean y rajan a la mierda… Si tuvieran agallas vendrían aquí y lo plantearían. Parece que están surgiendo estos marmotas que no sirven ni para espiar, esos estúpidos que empezaron a aparecer ahora. No nos asustan».

Fuente: El Intransigente