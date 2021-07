El PRO presentó este mediodía a su candidato en la provincia de Buenos Aires (PBA). Será el (ahora) exvicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, quien pretende llegar a la Cámara de Diputados de la Nación. El “colo”, tal como lo denominaron sus allegados, irá a unas PASO 2021 con Facundo Manes, el referente de la Unión Cívica Radical en el territorio bonaerense. Enfrente estaría Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS). A ella, Patricia Bullrich le dedicó un duro discurso hoy en City Bell, La Plata.

“Tenemos enfrente a una candidata que comenzó coordinando la mesa contra el hambre y hoy coordina la mesa de hambre de miles de argentinos, que tienen que salir a cambiar sus pocas pertenencias por comida”, afirmó Bullrich durante su exposición en la presentación de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. A su vez, la presidenta del PRO acusó a Tolosa Paz del hambre de “miles de argentinos y bonaerenses”, quienes se encuentran bajo un contexto “realmente angustiante con el aumento de la pobreza y la destrucción de sus planes de vida, empresas y comercios”.

Acto seguido, Patricia Bullrich sostuvo que “nosotros le tenemos que contestar a una sociedad que quiere volver al anhelo del progreso y al porvenir y que no quiere abandonar el país en manos del populismo y las mafias”. “Por esto estamos juntos y también para decirle al kirchnerismo que esta coalición que está a lo largo y a lo ancho del país viene a restaurar una perspectiva que la Argentina ha perdido”, continuó la exministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri. Además de Santilli y Bullrich, estuvieron presentes Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió y Julio Garro.

A su turno, Diego Santilli dio un discurso en el que apeló a la unidad. En este marco, cuestionó duramente al Gobierno nacional. “Los argentinos estamos viviendo un momento muy difícil. Vivimos con angustia e incertidumbre el día a día; y vemos el futuro con desconfianza. La bronca de que todo está más caro y que el sueldo no te alcanza para llegar a fin de mes. O la de tener que cerrar el comercio por el que trabajaste toda tu vida. El miedo de no sentirte seguro en tu casa, de salir a la calle y no saber si te puede pasar algo malo”, dijo el exvicejefe de Gobierno.

“No podemos acostumbrarnos a la pobreza, a falta de oportunidades, a que no haya trabajo. No podemos perder la capacidad de proyectar y de soñar. Nos merecemos un país mejor y una provincia mejor. Y podemos construirla”, afirmó Diego Santilli. “No somos un equipo que te impone, te maltrata y te echa la culpa. Somos un equipo que te escucha, que te entiende y que confía en tu trabajo”, cerró el exvicejefe de Gobierno, quien estuvo acompañado, además, por Miguel Ángel Pichetto y Graciela Ocaña.

Fuente: El Intransigente