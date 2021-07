La vicepresidenta Cristina Kirchner retornó esta madrugada a la Ciudad de Buenos Aires tras su estadía en su casa de El Calafate, Santa Cruz, para continuar con su trabajo en el Senado de la Nación. Con motivo de su vuelta al edificio de Recoleta donde reside, esta tarde se registró una situación más que particular. En la esquina de Uruguay y Juncal, se extendió una imponente bandera argentina con una especie de crespón negro, siendo éste un ¿mensaje subliminal? a la expresidenta en alusión a los más de 100.000 muertos por coronavirus.

“Me llega esta foto. Colgaron una bandera argentina con algo que simula un crespón negro en el edificio de Cristina Fernández de Kirchner. Los reporteros de La Nación tomaron esta foto en el edificio de los bolsos”, consignó el periodista Pablo Rossi en Hora 17. Efectivamente, esa misma imagen que se mostraba en la pantalla de La Nación + ya se había viralizado en las redes sociales.

“No la colgó Cristina la bandera, ¿no? ¿O fueron los vecinos?”, preguntó Rossi de forma irónica, y uno de sus panelistas acotó: “El piso de Cristina es el de debajo de la bandera”. Frente a ello, el propio Rossi replicó: “Problemas de consorcio, me parece. La gente se da cuenta, se da cuenta cuando no hay empatía. ¿Habló ayer Cristina por los 100.000 muertos? No. ¿Twitteó? Tampoco. Mañana hablará, pero no sé si se referirá a los muertos por Covid porque tiene otra cuestión. La Argentina”, sentenció.

Más de 100.000 muertos por Covid

En la jornada de este miercoles, la Argentina superó la triste marca de 100.000 fallecidos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Las críticas que recibió el Gobierno frente a esta noticia fueron múltiples, sobre todo a la figura del presidente Alberto Fernández, a quien le recordaron la desafortunada frase sobre que prefería que aumente la pobreza y no alcanzar esa cifra de víctimas fatales.

“No lo dudé nunca: prefiero tener 10% más de pobres y no 100 mil muertos”, decía textualmente el mandatario a Net TV y Perfil. Y agregaba: “Ya de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve”, había considerado en los días previos al ingreso oficial del virus al territorio nacional, cuando el entonces ministro de Salud Ginés González García expresaba su máxima preocupación ante el dengue.

Fuente: El Intransigente