Romina Sala, hermana de Emiliano, el futbolista que perdió la vida al estrellarse el avión que viajaba sobre el Canal de la Mancha, publicó un desgarrador posteo acompañado de una foto familiar luego de haber despertado preocupación por su internación en terapia intensiva el martes de la semana pasada.

La mujer de 29 años debió ser ingresada al Hospital José María Cullen durante la madrugada del 6 de julio tras el llamado a los servicios de emergencia de una amiga que la encontró en su departamento. Tras el alta médica la joven compartió una carta en la que dio cuenta de su situación emocional.

“Los días que pasaron, un suceso personal me sacó los pies del camino que había elegido caminar. Como alguna vez dije, la vida es imparable y la única cosa que nos queda frente a esa potencia, es frenar la marcha, cambiar la dirección de nuestras alas y volar a favor del viento que se dio vuelta en el medio de su propio viaje”, manifestó.

“Una de las cosas que frenaron junto con mis pies, fue mi cabeza. Podría pensar que se quedó vacía y no estaría pensando de manera equivocada. Trato de buscar los conceptos que tenía adentro y ya no me sirven. Las metas que tenía hace una semana ya no quedan en el mismo lugar. Mis prioridades y las causas que las sostenían se cayeron como un mazo de cartas. Y la palabra control dejó de existir en mi diccionario. Nada queda dónde estaba antes, porque cuando un hecho inesperado irrumpe, no solo ya no hay nada: tampoco hay un antes”, agregó.

“Un día, todo, parece empezar otra vez. Un día tenemos que empezar otra vez. No siento angustia. Ya no. Siento la posibilidad que me abre la vida de ser consciente de lo que voy a elegir para seguir viviendo con un paisaje diferente. No me pasa solo a mí. Cada uno de nosotros se choca una vez con un golpe que nos rompe las estructuras y nos demuestra que no estamos hechos de porcelana. Plastilina. Mi cuerpo es de plastilina. Mi piel es de plastilina. El mundo es de plastilina. Me toca reinventar un nuevo camino. Arremangarme otro buzo, en otras manos, de una vida que es cualquier cosa menos estable y quieta. Y no está mal. La hostilidad del mundo me golpea cada dos por tres y me vuelve a centrar en otro centro: no es así como tenemos que vivir. No es así como quiero vivir. No es así como hay que vivir”, finalizó.

Romina ingresó al hospital durante la madrugada del martes con signos de ahorcamiento y luego de haber ingerido sustancias que empeoraron su estado. “Está con respirador y su estado es crítico. Se está trabajando con un grupo importante de especialistas, intentando salvarle la vida”, habían explicado desde la instirucipon donde permaneció internada.

Fuente: Diario 26