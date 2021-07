La líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, brindó declaraciones radiales donde bajó el tono de sus críticas contra el presidente Alberto Fernández. “Es un compañero”, afirmó esta tarde la dirigente social. Además, cuestionó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por las condenas en su contra. “Tenés que estar con Morales o no opinar nada, de lo contrario te imputan y te persiguen”, señaló la jujeña esta tarde, mientras en el centro porteño se lleva a cabo el segundo día de acampe por los 2000 días de prisión.

En diálogo con radio Del Plata, Sala detalló que “por un acampe me metieron presa”. “Nosotros pedíamos que nos diga que iba a pasar con las cooperativas”, continuó la dirigente social jujeña. “Lamentablemente nos llevaron y en enero quedé detenida”, continuó relatando Milagro Sala. “Desde el acampe me hicieron 16 causas”, sentenció. La activista lleva detenida desde el 16 de enero de 2016, a pocos días de asumir como diputada del Parlasur. Ella realizó un acampe en la capital jujeña para solicitar una audiencia con el gobernador Morales.

“Hemos pedido a los gritos que venga el Ministerio de Justicia (de la Nación) a investigar por qué no solo yo estoy siendo imputada por varios casos”, enfatizó la dirigente social en diálogo con Marcos Citaddini. “El Gobierno de Jujuy no controla nada y Gerardo Morales se agranda más”, apuntó Milagro Sala. “Acá tenés que estar con Morales o no opinar nada, de lo contrario te imputan y te persiguen”, aseguró. Luego, realizó una denuncia por los comicios realizados en esa provincia hace dos semanas. “Sabemos que cambiaron las urnas de los colegios”, dijo.

“Yo no fui candidata a nada y cómo él (por Gerardo Morales) quiere competir conmigo, maneja fondos, maneja la Justicia, la policía, la gendarmería y yo no tengo nada”, comparó la activista social. Acto seguido, manifestó que “a muchos compañeros de la Túpac Amaru se les saca las casas y se las da a los punteros políticos de ellos. Desarmaron todas las obras nuestras”. “Puedo festejar que a mi hijo lo veo con la frente en alto”, señaló Milagro Sala esta tarde en declaraciones radiales.

Por último, se refirió al mandatario nacional. “Yo soy Kirchnerista con mucho orgullo. Voté al Alberto Fernández y no me arrepiento”, afirmó Milagro Sala. Luego, indicó que “el Presidente para mi es un compañero. La Justicia está siendo demasiado lenta”. Hace dos días, ocupó la tapa de los portales al considerar: “Nadie dice que no hay que tener diálogo (con la oposición), pero uno no tiene que pasarse de buenudo. Alberto a veces se pasa de buenudo y los otros no”.

Fuente: El Intransigente