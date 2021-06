La diputada y ex ministra de Salud Graciela Ocaña analizó la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández, y consideró que “los dos grandes responsables” de que se testeara poco en la Argentina son Carla Vizzotti y Ginés Gonzalez García.

En este fragmento del reportaje con Jorge Fontevecchia, aseguró además: “Argentina tuvo ese primer acierto de cerrar todo tan rápido. Luego, la cuarentena eterna y un gobierno más enamorado del encierro de todos los argentinos y de su suba de popularidad que de resolver el tema de la pandemia creo que no fue adecuado”.

—Carla Vizzotti, que se define como un cuadro técnico, estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles cuando eras ministra de Salud. ¿Cómo fue ese vínculo?

—Creo mucho en la continuidad de los funcionarios. Carla era integrante del equipo que venía trabajando en el ministerio. Es una persona técnica que conoce mucho de temas de vacunación y trabajó mucho en esto. Es un cuadro técnico. Como ministra tuvo falencias bastante graves, fundamentalmente por no decir la verdad. Está mal no decir la verdad a los argentinos, negar la realidad. Dice que no existió el vacunatorio vip o cuando ahora no habla claramente sobre el tema de qué pasa con las segundas dosis que están faltando y que con imprescindibles. Se convirtió más en una política que en una técnica.

Graciela Ocaña: “La ley de vacunas se elaboró para dar respuesta a las exigencias de Pfizer y de Astrazeneca”

—¿Cuál es tu balance del segundo paso de Ginés González García por el Ministerio de Salud?

—Cometió muchísimos errores. El primero fue no considerar los riesgos de la pandemia. A pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, Ginés en pleno marzo seguía diciendo que no le preocupaba el tema en la Argentina. Eso nos colocó en una situación de mucha vulnerabilidad y llevó al Gobierno a esa cuarentena tan rápida básicamente para fortalecer el sistema de salud. Fue algo muy lógico, pero debió haberse hecho en los meses previos. La compra de insumos imprescindibles de tests, de material para el cuidado del equipo médico o barbijos. Argentina estaba en una situación muy difícil. Si no se hubiese hecho la cuarentena en forma tan rápida y extendida en los primeros meses hubiera sido muy difícil de afrontar.

Es muy difícil en una pandemia tener un libro o saber qué va a pasar con un virus nuevo con el que toda la humanidad es susceptible de contagiarse. Son hechos inéditos. También falló la Organización Mundial de la Salud en la advertencia temprana de la pandemia. Deberá investigarse, como también fue muy débil la primera respuesta frente a China. En algún momento deberá dar una explicación la OMS. Por ejemplo, cuando no aconsejó el uso de barbijos. Se pensaba que la enfermedad se contagiaba por superficies; luego se advirtió que era por contagio en el aire. Eso cambió la lógica de la enfermedad. Estas cuestiones de cambios de protocolos, de formato incidieron. Todavía falta mucho por conocer. Argentina tuvo ese primer acierto de cerrar todo tan rápido. Luego, la cuarentena eterna y un gobierno más enamorado del encierro de todos los argentinos y de su suba de popularidad que de resolver el tema de la pandemia, creo que no fue adecuado. Lo peor fue la falta de testeos en la Argentina, que sigue siendo un problema hoy. Argentina es uno de los países que menos tests realiza en proporción de habitantes en el mundo. Era una estrategia central porque eso te permitía detectar tempranamente los casos, aislar a las personas y poder seguir los contactos estrechos para evitar la difusión de la enfermedad. Y más grave aún fue en la política de adquisición de vacunas. Los grandes responsables de eso son Ginés González García y Carla Vizzotti.

Fuente: Perfil