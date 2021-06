En diálogo con radio Rivadavia, Nicolás Patoka propietario de dos departamentos en el edificio que se derrumbó esta madrugada en Miami, contó que alojó a una familia Argentina, que todavía no apareció, según informaron desde el Consulado General de la Argentina en Miami. Patoka comentó que hasta el momento no se sabe nada de ellos y que llamó a todos los hospitales «y no están». Hay 9 argentinos que todavía están desaparecidos. Se suman a las 100 personas que se encontrarían debajo de los escombros.

Nicolás Patoka relató que tiene dos departamentos dentro de ese complejo, uno de ellos “está intacto”, el otro “desaparecido”. En este segundo -contó- “estaba la pareja argentina, muy amiga de la familia, con su hijita”. Si bien no dio nombres, trascendió -según informó la agencia NA- que se trata del cirujano plástico Andrés Galfrascoli, y de su marido, Fabián Núñez, quienes habían viajado a Miami junto a la hija de ambos, de 6 años. Fueron los primeros nombres que surgieron tras el trágico hecho.

“Son muy buenas personas que lucharon toda su vida para poder tener una niña y es muy injusto que se hayan ido así. Aún no los han encontrado. No se sabe si están en algún hospital. Pero yo he llamado a todos los hospitales y no están”, señaló Patoka esta mañana con Eduardo Feinmann. “Nadie sabe de ellos, por lo que me hace pensar lo peor. Las autoridades no pudieron confirmar nada. Espero que si siguen entre los escombros sigan con vida. En algún momento los van a encontrar espero”, continuó el propietario. El hecho sucedió esta madrugada en un edificio frente a la playa de Miami Beach.

Además de esta familia, hay otros seis argentinos desaparecidos. Sobre estos compatriotas no trascendieron los datos, pero Cancillería ya se puso en contacto con sus familiares. Lo que sí se conoce es que uno de los que estaba dentro de esa nómina, fue encontrado con vida. De acuerdo a la citada agencia, se trata de una persona que, según se informó, fue incluida «por error» en la nómina de buscados después de que se desplomara el inmueble en Surfside, en la Florida. Según NA, el trágico hecho dejó hasta el momento un saldo de una persona muerta y al menos 53 heridas.

El siniestro se produjo entre las calles 88 y Collins Avenue, cerca de Miami Beach, y por el momento, se ignoran las causas del derrumbe. El gobernador de Florida, Ron De Santis, aseguró que “nos preparamos para más noticias malas”. “No sabemos si el edificio estaba comprometido en su estructura, ahora estamos abocados a salvar a las personas que puedan estar atrapadas, tenemos a los bomberos solo en la tarea de búsqueda y rescate de sobreviviente”, continuó De Santis. “Los bomberos se han puesto en riego una vez más para salvar vidas, la ciudad de Miami tiene un gran equipo de trabajo”, cerró.

