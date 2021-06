Dmitry Feoktistov, el embajador ruso en Argentina, reveló en una entrevista con la señal Todo Noticias hace poco más de un mes las intención de Rusia de volver a avanzar sobre la construcción de plantas nucleares en nuestro país.

El propio Guzmán declaró ante medios locales que había dialogado sobre los proyectos de Rosatom, la empresa estatal rusa que controla sus plantas nucleares, y miembros de la comitiva aseguraron que el ministro se llevó unas carpetas con detalles de la compañía.

No está en discusión que el Kremlin busca “vender” todo tipo de capacidad nuclear. La única central flotante que existe en el mundo es rusa y está amarrada en el puerto Pevek, a orillas del Ártico, un área estratégica para las ambiciones políticas y económicas de Moscú. Por gran parte del Ártico pasa la “Ruta marítima del Norte”, que permite conectar el océano Atlántico con el Pacífico y que incluso Rusia la reimpulsó cuando hace meses quedó bloqueado el Canal del Suez. Se estima, además, que el Ártico acumula más del 20% de los depósitos de hidrocarburos del mundo.

Moscú asegura que la oferta siempre estuvo y en la Casa Rosada mantienen su postura negociadora. Lo cierto es que el 24 de febrero de este año la agencia rusa de noticias Russia Tass abrió una nueva hipótesis al publicar que “la entrega de la vacuna rusa a la Argentina activa la cooperación bilateral”.

Argentina no solo no tendría la capacidad de controlar lo que sucede en la central en tierra, sino que tampoco podría aportar sus técnicos ni su capacidad tecnológica, de punta en materia nuclear en el país. La comunidad científica rechaza esta propuesta. Además, la posible central flotante también genera recelo incluso entre los países vecinos, dado que no está claro dónde podría ubicarse.

Las principales plantas nucleares del país funcionan con un sistema de uranio natural y agua pesada, mientras que las centrales propuestas tanto por China como por Rusia lo hacen con uranio enriquecido y agua liviana. Este tipo de centrales están en medio del debate a nivel global por el daño medioambiental que causaría una falla. En este contexto, recientemente Bill Gates anunció la construcción de un innovador reactor nuclear con una tecnología libre de emisiones de efecto invernadero.

Fuente: Diario 26