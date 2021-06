Día complicado para el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en Junín. El mandatario provincial, junto con el intendente local, Pablo Petrecca, inauguró la Estación de Bombeo de Líquidos Cloacales. Durante su discurso arremetió contra el expresidente de la Nación Mauricio Macri y mantuvo un cruce con el propio jefe municipal por la vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, lo destacado de la jornada fue el bocinazo que sufrió el gobernador por parte de padres que reclamaban el regreso de las clases presenciales.

De los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires, 72 partidos continúan en fase 2, por lo que no pueden regresar a las escuelas. Los intendentes de la oposición, entre los que se encuentra Petrecco, reclamaron a Axel Kicillof por su resolución impulsada el viernes pasado. De esta forma, tres millones, que viven en el Conurbano bonaerense, volverán a las aulas tras varias semanas desde la suspensión. Por ello, decenas de padres, subidos en sus autos, reclamaron el regreso a las clases presenciales en Junín. Como medida de fuerza, realizaron un fuerte bocinazo que obligó a Kicillof a cortar su discurso.

A pesar de los fuertes ruidos, producto de los bocinazos, el gobernador pudo protagonizar un cruce con el propio Pablo Petrecca. El jefe municipal ofreció sus centros vacunatorios para acelerar la campaña de inoculación en Junín. Vale recordar que el plan de inmunización se lleva a cabo solo desde la Provincia. “Están nuestros centros, nuestros CAPS a disposición también para acelerar este proceso de vacunación”, expresó el intendente. Ante esto, Axel Kicillof respondió: “Cuando vienen vacunas, vacunamos. Yo agradezco, pero me gustaría que no se haga una especie de discusión acerca de lo que no es discutible”.

Axel Kicillof y su discurso en Pergamino

En la previa, donde estuvo en Pergamino, en la inauguración de un tramo de la Ruta Nacional 8, cuestionó al expresidente Macri. “Se ha hecho de manera silenciosa, persistente. Sin aspavientos, sin recurrir a la publicidad exagerada. Sin andar ridículamente besando pavimento como para demostrar algo que no es”, apuntó el gobernador de la provincia de Buenos Aires en un acto que iba a contar con la presencia, además, del presidente Alberto Fernández. El mandatario nacional decidió suspender su presencia y los rumores crecieron, aunque desmentidos desde el Gobierno.

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo, aseguró con una publicación en su cuenta de Twitter que el Presidente se escapó “como una rata por tirante”. A la vera de la Ruta Nacional 8, productores agropecuarios se congregaron y realizaron un “camionetazo” en Pergamino. Desde el Casa Rosada se aseguró que Alberto Fernández no estuvo presente en ese acto por problemas de agenda. De todas formas, su presencia estaba programada en la agenda.

En Junín el gobernador Kicillof no fue muy bien recibido por los productores rurales… pic.twitter.com/8Vytvu3gRc — Javier Lanari (@javierlanari) June 15, 2021

Fuente: El Intransigente