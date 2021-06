La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, participó de un acto en la ciudad de La Plata para la inauguración del nuevo edificio del Hospital de Niños Sor María Ludovica. Durante su exposición, la titular de la Cámara de Senadores pidió a la oposición que “por favor dejemos la vacuna y la pandemia fuera de la disputa política”. Los dichos de la expresidenta sumados al recibimiento del presidente Alberto Fernández de un nuevo cargamento de vacunas contra el coronavirus fueron respondidos por el diputado Mario Negri.

“Hay cosas que no pueden ser objeto de discusión”, afirmó esta tarde la exsenadora nacional en un acto en La Plata. “Entre todos los que hacen política, oficialistas y opositores, podemos llegar a un acuerdo mínimo, básico: hay cosas que no pueden discutirse, no se puede debatir si la tierra es redonda o plana, no se puede seguir discutiendo sobre si tal vacuna sirve o no sirve”, continuó la vicepresidenta de la Nación. Luego, amplió: “¿No sería mejor que todos los argentinos, unidos, les pidiéramos a los países que sean solidarios y envíen vacunas?”.

Horas más tarde, el presidente se dirigió hasta el aeropuerto de Ezeiza, donde participó de la llegada de un cargamento con 934.200 dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca. Las unidades llegaron desde Estados Unidos y forman parte del acuerdo bilateral que firmó el Gobierno nacional con México. De esta forma, Argentina superó las 20 millones de unidades. Ayer, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que casi el 30 por ciento de la población de todo el país ya recibió la primera dosis.

En este contexto, Negri apuntó contra el mandatario nacional y su vice. “A las 15.30 horas la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pidió no hacer política con la pandemia. En este momento, a las 18.30 horas, el presidente Alberto Fernández monta un operativo mediático en Ezeiza para recibir vacunas. Las buenas intenciones del kirchnerismo duran 3 horas”, indicó el diputado de Juntos por el Cambio en una publicación realizada esta tarde en su cuenta de Twitter.

El legislador cordobés, además, se refirió a la investigación periodística que se denominó “Reacción Conservadora”. “No se puede vestir de periodismo el armado de una lista negra o una invitación al escrache. El periodismo debe cuidar la convivencia democrática. Armar un mapa interactivo del ‘conservadurismo reaccionario’ y poner a la Unión Cívica Radical (UCR) es caprichoso y delirante. Repudiable”, sostuvo Mario Negri en un posteo en sus redes sociales.

Fuente: El Intransigente