La posibilidad de modificar o crear una nueva ley de Vacunas con el objetivo de cerrar el trato con Pfizer por la provisión de sus dosis contra el coronavirus parece estar más que empantanada en el Congreso de la Nación. El oficialismo advirtió tras la reunión con los laboratorios que “no le parece necesario” cambiar la normativa sancionada en 2020 – tal como propuso Juntos por el Cambio- y los interrogantes se acrecentaron.

Entre los referentes de la oposición circulan dudas y pocas certezas y el oficialismo tampoco tiene claro cómo puede llegar a destrabarse la situación. El diputado Pablo Yedlin, del Frente de Todos, habló de la posibilidad de discutir una nueva ley para aprobar Pfizer para menores de 18 años, pero la idea genera más críticas que elogios en los integrantes de Juntos por el Cambio.

“Si sacan una nueva ley para menores va a tener que salir sin la palabra negligencia, lo que evidenciaría que ese siempre fue el inconveniente. No tendría sentido entonces no haber aceptado nuestra propuesta para quitarla directamente del proyecto original y volver a votarlo”, le dice a TN.com.ar un legislador de peso en Juntos por el Cambio. Ese concepto fue incluido en el artículo 4º de la normativa y para el laboratorio internacional es un concepto muy amplio.

Pero lo cierto es que Yedlin ya advirtió que en el bloque del Frente de Todos no barajan la posibilidad de modificar la normativa que aceptaron los proveedores de vacunas Sputnik V, Sinopharm, CovidShield y AstraZeneca. “Nos dejaría expuestos ante las compañías que si aceptaron esa normativa”, reconocen en el oficialismo, aunque aclaran que no se descarta esta posibilidad.

Hay un motivo clave por el que el Gobierno sigue interesado en la vacuna. Se trata de un suero que ya fue autorizado por los Estados Unidos y Europa para su uso en niños de entre 12 y 18 años. Hasta el momento la Argentina no cuenta -como anticipó TN.com.ar- con dosis que puedan aplicarse en este rango etario. Sin embargo, la Casa Rosada no estaría dispuesta a utilizar la llave para destrabar el conflicto debido al alto costo político que tendría que pagar.

“Aparentemente no les gusta políticamente que una ley de ellos tenga que ser modificada. Ahora se sentarían a discutir una ley que permita la compra de Pfizer para vacunar a los chicos, lo que sería un reconocimiento implícito de que la palabra negligencia impedía el acuerdo”, le dice a TN.com.ar Carmen Polledo, diputada de Juntos por el Cambio.

El laboratorio Pfizer desmintió en Diputados que el Gobierno le haya hecho un pedido de coimas. Foto: Captura TV

La oposición asegura que hasta el momentoningún representante del oficialismo llevó una propuesta concreta para comenzar a discutir una posible iniciativa solo para la vacunación de menores.

Este medio pudo saber que existe una mesa técnica entre Pfizer, el Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Legal y Técnica de Vilma Ibarra. Allí se intenta hallar una solución que no implique la modificación de la ley o la sanción de una nueva.

Los funcionarios nacionales trabajan en la conformación de una arquitectura semántica para sacar la palabra negligencia o establecer los alcances que esta pueda tener, es decir, definir, en acuerdo con los representantes del laboratorio, cuándo podría considerarse que Pfizer incurrió en negligencia y cuándo no.

El Gobierno aún negocia con Pfizer por la vacuna contra el coronavirus. Créditos: AFP.

“El marco legal no es compatible con algunos de los aspectos contractuales que está proponiendo Pfizer, no soy abogado pero a grandes rasgos tiene que ver con la indemnidad y otras protecciones que son parte del marco contractual”, aseguró Vaquer ante los legisladores. En la oposición creen que el malestar de Pfizer podría ser mayor y no solo centrarse en la palabra negligencia.

Aunque los legisladores de un lado y del otro lo nieguen, la cuestión electoral también se metió en la disputa por la vacuna de Pfizer. “Ellos se comieron el caramelo de AstraZeneca, que les prometió las vacunas para el primer trimestre y no llegó nada de eso”, disparan desde el núcleo duro del PRO. En el oficialismo ensayan siempre la misma respuesta: aseguran que Pfizer incumplió en todo el mundo y que el arribo de esas vacunas no habría modificado sustancialmente la campaña de inoculación.

Un argumento que se reitera es que buena parte de los países que acordaron con el laboratorio norteamericano debieron salir a buscar las vacunas de Sinovac, que no está aprobada por la ANMAT. “Dos dosis de esa vacuna tiene menos efectividad que una de la Sputnik V”, lanzan.

Fuente: TN