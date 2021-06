En los últimos siete días se inscribieron 1.000 personas para recibir la vacuna contra Covid -19 en nuestro distrito.



El total de inscriptos asciende a 9.939, destacándose el aumento en personas de entre 18 y 59 años con y sin comorbilidades que suman 4.978.- En tanto que hay 3.374 inscriptos mayores de 60 años.





Los mayores de 70 no necesitan turno para la primera dosis





Recordamos que los mayores de 70 años que no recibieron ninguna dosis no necesitan inscribirse, deben dirigirse directamente al hospital Gral. San Martín de Carhué – acceso por la calle Pedro Gallo – para ser vacunados. Aclaración importante: aquellos mayores de 70 años que hayan recibido la primera dosis deberán esperar el turno para recibir la segunda.



Es importante que se inscriban personas con enfermedades, antecedentes y embarazadas



Es importante que se inscriban las personas que tengan entre 18 y 39 años y padezcan o tengan antecedentes de enfermedades preexistentes como: enfermedad pulmonar crónica (EPOC), diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad, y enfermedad renal crónica, las cuales aumentan la probabilidad de presentar cuadros graves ante una infección por coronavirus. También deben vacunarse las embarazadas para prevenir complicaciones.



Los Turnos y el Vacunatorio son designados por Provincia





Tanto los turnos como el lugar estipulado para realizar la vacunación, el vacunatorio, son otorgados y designados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En el caso de Adolfo Alsina el vacunatorio es el Hospital San Martín de Carhué por decisión de la provincia de Buenos Aires.





Vacunación en el Distrito

Las personas que no vivan en Carhué pueden acercarse a las Delegaciones Municipales para coordinar el traslado al hospital San Martín de Carhué cuando deban vacunarse.