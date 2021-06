Después de diez años, Kun Agüero dejó el Manchester City para sumar experiencia en el fútbol español. Es que el delantero argentino firmó contrato con nada más y nada menos que el Barcelona de Lionel Messi.

Sin embargo, dejó una gran huella en el club inglés. Allí, rompió varios récords y generó grandes relaciones con todo el personal. Es por eso que, después de ganar la Premier League, el City le realizó una gran despedida al Kun. Pero como si todo eso fuera poco, en su despedida el Kun tuvo un destacable gesto que seguramente no será olvidado por los hinchas y empleados del City.

Es que antes de firmar con el Barcelona, el argentino les regaló un reloj a cada uno de los miembros del staff del conjunto ciudadano. El Kun eligió dos modelos distintos para obsequiar: por un lado entregó relojes Hublot, que están valuados en 1.000 libras y, por el otro, relojes Tag Heuer, cuyo precio se estima entre los 1.200 y 1.650 libras.

Sergio Aguero bought every member of #ManCity's staff at the CFA building either a Hublot or Tag Heuer watch, each engraved with the words "Gracias! Kun Aguero".



