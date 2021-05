Un nene de 12 años murió en Rawson, en la provincia de Chubut, ahorcado en una playa. Según informó el portal ADNSUR, el hecho podría estar relacionado con un desafío de redes sociales.

Autoridades locales explicaron que, según los análisis preliminares, habría sido un accidente. “Venía haciendo desafíos y juegos que veía en YouTube y lamentablemente con la edad que tenía y desconocimiento de algunas cosas, no supo los riesgos que iba a correr”, afirmaron al medio de Chubut.

La policía incautó un teléfono, una computadora y una consola de juegos, pero todavía no fueron peritados. “Todo está en investigación y es muy sensible el tema”, detallaron desde la División de Investigaciones de Rawson. También explicaron que todavía no está hecha la autopsia pero a primera vista la muerte se habría producido por asfixia debido a la atadura.

El caso está a cargo de la Brigada de Investigaciones y la Fiscalía de Rawson a cargo de Fernando Rivarola.

Los peligros de los desafíos virales

En Inglaterra, esta semana un nene de 11 años quedó en estado crítico por lo que también se presume fue un reto de TikTok: ponerse imanes en la lengua para simula” un piercing.

El chico había sufrido fuertes dolores de estómago durante más de una semana, por lo que finalmente lo internaron. Los médicos creían que se trataba de una apendicitis, pero al realizar los exámenes y comenzar la intervención vieron que los instrumentos quirúrgicos se empezaron a imantar.

Con una primera operación los médicos lograron extraer tres bolas magnéticas. Pero tuvieron que realizaron una segunda intervención para sacar 12 centímetros de intestino y los dos imanes restantes.

En abril, en Resistencia, Chaco, una nena de 7 años terminó internada por tomar alcohol en gel y comer papel. Según contó su madre en redes sociales lo hizo como parte de un reto para ganar seguidores.

“Quiero contarles a todos mi experiencia y espero que todos tomemos conciencia de lo que hace Internet”, escribió la mujer, en una publicación que rápidamente se hizo viral. “Como padres y, me incluyo, muchos dejamos que miren Internet, que tengan TikTok; incluso hablándole, diciéndole y controlando lo que miran. En un descuido, pasan estas cosas”, detalló la madre, según informó Diario Chaco.

Las fotos que compartió la madre de la nena que tomó alcohol en gel y terminó internada. (Foto: Diario Chaco).

La mujer compartió también fotos de su hija internada en las redes. La nena estuvo en el hospital pediátrico de Resistencia con una intoxicación leve y, afortunadamente, no tuvo mayores complicaciones.

También el mes pasado, en Colorado, Estados Unidos, un nene de 12 años sufrió muerte cerebral por un desafío de TikTok. El chico usó un cordón de zapato para realizar el Blackout Challenge, un viral que se promueve por la red social y que desafía a las personas a ahogarse hasta perder el conocimiento.

El Blackout Challenge es un desafío viral que circula por TikTok y por el que, el 21 de enero, una niña italiana de 10 años murió asfixiada en la ciudad de Palermo, Sicilia, mientras realizaba el mismo juego. Por ese motivo, en Italia, bloquearon la red social a los usuarios que no hayan comprobado su edad.

Fuente: TN