La Municipalidad de Adolfo Alsina puso a disposición un equipo de profesionales que ayudarán gratuitamente a todos los que necesiten inscribirse al Segundo Programa de Recuperación Productiva 2 (REPRO II), del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.



Tanto empresas, como trabajadoras y trabajadores de Adolfo Alsina pueden acceder al beneficio. Consiste en una suma de dinero individual y fija que se pagará a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa.



Además, los trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) podrán inscribirse al Repro II y obtener un beneficio de $22.000 por trabajadora o trabajador independiente.



El monto de la asistencia es variable según el sector en que la empresa desarrolle sus actividades. Para el sector no críticos es hasta $9.000, para el sector crítico hasta $12.000 (por disposición transitoria serán $22.000), en tanto para el sector salud hasta $22.000.



Esto será válido para quienes no tengan empleados en relación de dependencia o para los que tengan hasta 5 empleados y formen parte de los siguientes sectores:



-Gastronomía

-Turismo

-Transporte

-Industrias culturales

-Actividades deportivas y de esparcimiento

-Comercio de rubros no esenciales y de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación como -Peluquerías y Centros de belleza.



¿Cuáles son los nuevos sectores que podrán recibir ayuda económica?

El listado de actividades consideradas “críticas” se amplió e incorporó a los siguientes sectores:



-Comercio de rubros no esenciales (indumentaria, textiles, cuero, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles y vehículos, entre otros)

-Comercio de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación (por ejemplo, kioscos, panaderías, heladerías y estaciones de servicio)



Más detalles para acceder al beneficio contactarse por correo electrónico a info@adolfoalsina.gov.ar