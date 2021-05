La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó hoy que, a través del Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado, se le va a permitir a 185.000 mujeres que accedan a la jubilación, que no cuentan con los aportes suficientes. La Anses detalló que «más de 300.000 mujeres de entre 59 y 64 años están en edad de jubilarse, pero no pueden hacerlo porque no cumplen con los 30 años de servicios requeridos». De ese total, «185.000 podrán hacerlo este año y el siguiente».

De acuerdo a la información de la agencia Télam, el mencionado programa reconoce a los fines jubilatorios un año por hijo para mujeres y personas gestantes con hijos nacidos vivos o que hayan sido adoptados siendo menores de edad. Asimismo, quienes hayan recibido la AUH (Asignación Universal por Hijo) por lo menos durante 12 meses, se les computarán dos años adicionales (para acceder a la jubilación). A su vez, se le reconocerá (ese tiempo) a la persona que hizo uso del período de licencia por maternidad y por excedencia.

En este contexto, la Anses detalló que «más de 300.000 mujeres» no están en condiciones de poder acceder a la jubilación. De ese total, 155.000 van a poder jubilarse con esta medida, y otras 30 mil podrán hacerlo en el próximo año. «Uno de los factores principales que explican esta situación es que, a lo largo de la vida, el mercado de trabajo genera más dificultades par insertarse a las mujeres que a los varones», afirmaron desde el organismo, según replicó hoy la citada agencia de noticias.

El Programa Integral de Reconocimiento por Tareas de Cuidado -manifiestan- «constituye una política de justicia social y equidad que amplía la protección de los derechos de las mujeres al momento de su jubilación». Este beneficio -dicen- «se alinea con las mejores experiencias internacionales en la búsqueda de equidad de género en materia de seguridad social». «(Se) busca compensar la brecha de años de aportes generada por las tareas de cuidado. Se las reconoce como períodos de servicio», agregan.

Por último, se afirmó que este programa pretende «reparar las condiciones de desprotección de una población que ha sufrido las consecuencias directas de las desigualdades en acceso al mercado laboral, así como obstáculos y mayor precarización por cuestiones de género». Al momento, no se conocen más detalles del beneficio. El mismo fue anunciado este mediodía. Resta saber quiénes serán los que podrán acceder al Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado.

