La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, salió con los tapones de punta a criticar la gestión oficialista desde varios aspectos. Principalmente se centró en las medidas restrictivas, las cuales no comparte, y le envió un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta. «Lo importante es que el 31 Larreta vuelva a abrir CABA y no siga la corriente de una política que nos destruyó». A su vez, expresó: «Alberto Fernández nos llevó a la peor situación de la historia del país».

«Son días en los que hablar de candidaturas no es demasiado alegre. Son días muy tristes y de mucha angustia», destacó Bullrich este mediodía en diálogo con Radio Rivadavia. «Hay una enorme de ineptitud y falta de empatía por parte del Gobierno Nacional cuando se encierra a la gente. El cierre total y prolongado del año pasado no se vio en ningún otro lado», recordó la referente de Juntos por el Cambio.

Nuevas críticas por el acuerdo con Pfizer

Sin dudas Patricia Bullrich fue una de las principales voces en criticar al Gobierno Nacional por no acordar con el laboratorio de Pfizer para comprar vacunas contra el coronavirus. «La firma del contrato de Pfizer no se hizo porque el objetivo del Gobierno Nacional era tener de dónde sacar algún vuelto», indicó y agregó que «la justicia tiene que llamar a la gente de Pfizer y hacerlos decir la verdad, es muy fácil».

«Vamos a otro año de pérdida total. Estoy muy indignada con el Gobierno, ya que por corrupción no compraron las vacunas Pfizer», añadió la presidenta del PRO. «Pfizer dijo que iba a hacer toda su cadena de producción en Estados Unidos porque estaban en etapa de prueba, y Argentina pidió tener un intermediario. Por ese motivo no se cerró la compra de las vacunas», explicó.

Internas en los partidos

Por otro lado, se refirió a las internas en ambos bloques, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. «Alberto Fernández nos llevó a la peor situación de la historia del país», indicó. «El Frente de Todos llegó al poder para quedárselo a como de lugar, y hoy están matándose entre ellos», y luego comparó con su propio partido: «Juntos por el Cambio está unido. No hemos tenido diferencias en los temas más trascendentes del país».

«Macri no fue a vacunarse a Estados Unidos»

Finalmente, sobre la polémica vacunación de Mauricio Macri, Bullrich respondió con otra polémica frase: «Macri no fue a vacunarse a Estados Unidos». Explicó que el ex presidente estaba en un Congreso y «aprovechó». «Creo que su error fue haber dicho que no lo haría». «Me parece bien que los argentinos se vacunen en otros países y no le saquen vacunas a los que tienen más prioridad», sentenció.

Fuente: El Intransigente