El diputado nacional de Juntos por el Cambio Luis Juez, consideró este lunes que la búsqueda de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal por parte del oficialismo “es una confesión pública de querer consagrar impunidad”. El legislador por la provincia de Córdoba además apeló a que sus pares no oficialistas de la Cámara baja no permitan “esta atrocidad”.

En declaraciones a Hora 17 (La Nación +), Juez sostuvo que “lo del oficialismo es un despropósito” porque “este es un momento donde el poder político tendría que estar buscando el acompañamiento de todos nosotros para atender esta pandemia, que viene con números horribles”. “Que los tipos tengan tiempo para andar viendo cómo hacen para meter un procurador por debajo de la puerta y modificar la Ley de Ministerio Público, es un acto miserable”, disparó.

“Aprovechar este momento de absoluta tragedia sanitaria, en medio de los 70 mil muertos y sin poder unificar una política sanitaria coordinada, para poner al jefe de los fiscales y así evitar el día de mañana tener alguna situación procesal incomoda es miserable”, insistió el legislador.

Al mismo tiempo, Juez reconoció que “en la agenda de cualquier argentino este tema no está ni siquiera en el décimo puesto porque la gente tiene otras necesidades”. No obstante, consideró que el argentino “tiene que entender que el procurador general es un cuarto poder, como el defensor público oficial”. En este sentido, advirtió: “Lo que el Gobierno quiere es cambiar de cuajo cómo se elige y cómo se remueve el procurador general”.

“Claramente este no es un tema central, pero hay que saber que esto es claramente una confesión pública de querer consagrar impunidad”, lanzó el diputado, y explicó: “A partir de que lográs que los fiscales que pueden llegar a actuar, sean tipos vinculados o no a un sector político, va a pasar cualquier cosa. Quien maneje el Ejecutivo y tenga un manejo en el Legislativo, ya se quedó con el cuarto poder y claramente está a un paso de modificar la composición de la Corte Suprema y los jueces van a quedar pintados”, aseveró.

En esta línea, el cordobés consideró que sería “bueno” que el Ministerio Público Fiscal lo ejerza “una persona con autonomía económica financiera, política e institucional distinto a ningún poder”. Pero si desde el oficialismo “logran esto, olvidate que un fiscal en la Argentina vaya a investigar a un tipo con poder, que se anime a pedir una prueba o hacer un allanamiento que complique a un poderoso”.

“Es muy inteligente y muy perverso porque no hay lugar en el mundo en que se haya avanzado en esto y no haya terminado en un autoritarismo feroz. Es una dictadura terrible que se lleva puesto todo”, fustigó Juez. Y realizó un llamado a sus pares en Diputados: “Si esta ley sale, es porque un puñado de 10 a 14 diputados no oficialistas levantan la mano y le permiten esta atrocidad”.

Fuente: El Intransigente