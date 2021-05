El Intendente Javier Andres anunció el retroceso de fase en Adolfo Alsina ante la suba exponencial de casos de COVID-19. También anunció las nuevas restricciones que regirán en el distrito.



Las restricciones



La fase 2 «establece una restricción horaria para toda actividad comercial de 19 a 6 horas de la mañana. La restricción horaria de las personas es de las 20 a las 6», informó.



Respecto a los comercios, el jefe comunal sostuvo que «a muchos les va a parecer que es sólo reducción de una hora. Esa hora menos para cada uno de los comercios locales es un esfuerzo enorme, más en un marco económico tan complejo como el que estamos viviendo hoy en día y que venimos arrastrando hace un año».



En cuanto a la venta al por menor de prendas de vestir, calzados, juguetes, comercios de cercanía y todos los rubros «no esenciales», van a poder trabajar con puertas abiertas, pero podrá ingresar al local de a una persona a la vez.



«En todos los comercios volveremos a a exigir el cumplimiento de aforos y protocolos», dijo Andres y detalló que durante la fase 2 se prohíben:

Celebración de ritos religiosos.

Práctica de deportes en espacios cerrados.

Funcionamiento de bares y restaurantes en el interior.

Clases presenciales y actividades educativas no escolares presenciales. en todos sus niveles y en todas sus modalidades, salvo lo que tenga que ver con educación especial, Casa del Niño y Programa Envión.

Práctica recreativa de deportes grupales de contacto al aire libre.

Gimnasios y afines en espacios cerrados.

Todas las actividades sociales al aire libre.

Van a estar cerrados al público el parque municipal La Chacra, el frente costero, la Playa Eco Sustentable y el sector de parrillas.



Se suspenden todos los talleres culturales.



«En cuanto a las clases formales presenciales, he dialogado con el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, y con la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, para tomar una medida diferenciada, porque la incidencia de casos es muy distinta», señaló el intendente.



«En Carhué es del 1,7%, en Rivera es del 0,9%, en Villa Maza es del 1,2% y en Gascón, San Miguel y Leubucó no tenemos casos», pormenorizó,

En virtud de esas cifras «y en acuerdo con autoridades de la Provincia», el jefe comunal dijo que «vamos a empezar a trabajar con la Inspectora Jefe distrital, para suspender las clases presenciales sólo en Carhué a partir de este lunes 24 de mayo».



«En lo que se refiere a la suspensión de la presencialidad en Carhué, va a trabajar en la modalidad de escuelas abiertas para garantizar la continuidad de los estudiantes que tienen alguna dificultad», añadió.



«Sabemos del cumplimiento de los protocolos y de cómo esta medida afecta a las familias y sobre todo a los chicos pero tenemos que hacer el esfuerzo para que sean sólo quince días de clases desde casa», expresó el titular del Ejecutivo.



Turismo con PCR o certificado de vacunación

«El turismo está permitido a nivel provincial y nacional en todas las fases», sintetizó Andres.



«En Adolfo Alsina todos los prestadores deberán exigir a toda persona que venga un PCR o test negativo actualizado o el certificado de vacunación contra Covid-19. El cumplimiento será fiscalizado por la secretaría de Turismo de la Municipalidad», informó al respecto.



Se requerirá mientras dure la estadía que cada prestador requiera a sus huéspedes un PCR negativo o certificado de vacunación o certificado de alta médica de Covid de los últimos 3 meses. Una vez a la semana se los llamará para pedirles dichos certificados.



-La chacra estará cerrada.

-Ruinas y museos abiertos (con protocolos).

-No se permiten reuniones sociales al aire libre.



«Tenemos como sociedad el desafío y el compromiso de bajar los casos en los próximos quince días para que nuestros chicos puedan volver a las escuelas, para que los comercios puedan extender su funcionamiento y sobre todo para que nuestros vecinos dejen de enfermarse, dejen de internarse y dejen de morir por esta enfermedad», finalizó.