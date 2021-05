El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, volvió a referirse a su vacunación y la defendió, aunque pidió «perdón» por parecer «soberbio«. «Si he parecido soberbio no he sido correcto al expresarme y le pido mil disculpas a Rial y a todo el mundo», afirmó Zannini en declaraciones a FM La Patriada. Durante una entrevista televisiva, el funcionario nacional reconoció haberse arrepentido de no haberse «sacado la foto». Luego, aseguró que él ni su mujer cometieron alguna «violación de normas».

«Yo me he vacunado cuando la vacuna era un veneno, el 22 de diciembre, había una denuncia contra el Presidente por envenenamiento y era un acto de defensa de la política y militancia de la vacuna», sostuvo el procurador del Tesoro de la Nación en un diálogo que mantuvo ayer en La Patriada. «Los mismos que ayer decían que era veneno hoy dicen que es un privilegio», añadió Carlos Zannini. Acto seguido, expresó que la discusión «debe ser legal» y no «moral». «(Yo) estaba en condiciones legales y en eso me planto», afirmó.

«Apagón judicial»

Tras referirse a la polémica por su vacunación, cuestionó al expresidente Mauricio Macri. En este sentido, aseguró que «hubo apagón institucional que duró cuatro años y se llamó Macri», indicó Zannini. «(Ellos) dictaban normas y no cumplían los límites que se ponían. En el caso de Alberto Fernández ha sido muy prolijo», indicó el funcionario nacional. Luego, subrayó que «la Argentina fue un centro del lawfare, criminalizaron a la política como en Brasil y Ecuador. Llegaron a proscribir a dirigentes políticos».

Sobre el Poder Judicial, explicó que «dos vocales de la Corte Suprema ya adelantaron que por más que vayan por ley (en relación a futuras restricciones por el aumento de contagios de la covid-19) no van a avalarlas. Cuando el Congreso dicta una norma se toma como partidaria y no la quieren aplicar. Acá hubo una reforma judicial y la declararon inconstitucional». añadió Carlos Zannini en FM La Patriada.

Por último, analizó la «querella criminal», el procurador del Tesoro de la Nación indicó que «el préstamo (de USD 44.000) entró por una puerta y salió por la otra». Luego, aclaró que no se investiga la «política económica del macrismo ni poniendo en duda que hay que pagar esa plata, tampoco estamos juzgando al Fondo». «Buscamos saber si un grupo de funcionarios violó la ley», apuntó el funcionario nacional. «Es temprana la etapa para ver quiénes fueron los responsables y no conviene condenar previamente como hacía el macrismo», cerró.

Fuente: El Intransigente