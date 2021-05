María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense, dialogó con Verdad Consecuencia, programa de TN, e intentó bajarle el tono a la interna de Juntos por el Cambio. Además, afirmó que Mauricio Macri cree que lo mejor es que ella se presente como candidata en la provincia de Buenos Aires y no en la Ciudad de Buenos Aires.

Vidal dijo que hoy todavía no sabe si se presentará como candidata y en caso de que lo haga, tampoco sabe en qué distrito lo hará. Consultada por la opinión del expresidente, aseguró: “Macri cree que lo mejor es que yo vaya a la provincia de Buenos Aires. Todos tienen derecho a opinar. Yo no siento la urgencia de la candidatura. La prioridad no son las candidaturas”.

Este jueves trascendió una reunión entre Vidal, Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta, en el mismo día en que Macri se mostró con Patricia Bullrich. Esto generó una ola de rumores sobre las internas en la coalición, que la exgobernadora relativizó: “Son dos escenas que suceden muy seguido. Fue un encuentro informal, no fue una reunión para decidir nada específico”.

“No es la primera vez que sucede. Hace más de un mes que nos vimos con Patricia, es normal que nos veamos. Reunirme con Mauricio, con Horacio o con Lilita es lo lógico, somos compañeros de espacio hace muchos años”, manifestó Vidal, quien además contó que leyó el libro de Macri ya que le interesaba “conocer su mirada sobre los cuatro años de gestión”.

Sobre el final de la entrevista, la exgobernadora se sometió a un ping pong en el que tuvo que elegir entre Axel Kicillof y Daniel Scioli, y la respuesta sorprendió: “Elijo a Axel sin dudas. Puedo no estar de acuerdo con muchas de sus decisiones, pero la provincia de Scioli es una provincia a la que no hay que volver nunca más”. Además, eligió a Cristina Fernández de Kirchner por sobre Máximo Kirchner, porque ”ha demostrado más pergaminos” y tiene más trayectoria.

Fuente: El Intransigente