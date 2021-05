La argentina Nadia Podoroska, que dio el golpe este miércoles en el torneo de tenis de Roma al doblegar a la estadounidense Serena Williams, aseguró que los partidos grandes la animan a “dar lo mejor” y a “no guardar nada”.

“En estos partidos uno da lo mejor que tiene. Juego más suelta contra las grandes jugadoras. No puedo escatimar demasiado. No me quiero guardar nada. Estos partidos me demuestran que estoy al nivel”, afirmó una satisfecha Podoroska, número 44 del mundo, en rueda de prensa al acabar el partido.

Nadia Podoroska devuelve ante Serena Williams en el Abierto de Italia, el miércoles 12 de mayo de 2021. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Podoroska logró este miércoles la tercera victoria de su carrera contra jugadoras del Top Ten y triunfó por 7-6(6) y 7-5 para avanzar a los octavos de final en Roma, en su primera participación absoluta.

“Sabía que Serena no jugaba desde Australia y podía notar la falta de ritmo.Quería jugar sólida, pero a la vez sin dejarle tomar la iniciativa”, explicó.

La argentina, nacida en Rosario pero con base en Alicante desde 2017, aseguró que se siente preparada para aguantar la presión que victorias prestigiosas como la de este miércoles generan.

Expresó además el deseo de que más chicas argentinas se acerquen al tenis tras ver sus buenos resultados.

En los octavos, Podoroska jugará contra la croata Petra Martic, número 25 del ránking.

Había elogiado su juego

“Definitivamente sabe cómo jugar. Ella juega con mucha potencia. La he estado mirando este año, he tenido la posibilidad de ver un poco de su juego y además todas se preparan mejor cuando enfrentan a una Top Ten y yo lo soy”, había dicho la N°8 del mundo que hoy se vio batida por el triunfazo de La Peque.

Serena ante las argentinas

1999: venció a Inés Gorrochategui en la primera ronda del WTA 500 de Sydney por 6-4 y 6-2

1999: venció a Mariana Díaz Oliva en la segunda ronda de Roland Garros por 6-3 y 6-4

2000: perdió ante Paola Suárez en la segunda ronda del Amelia Island Championship. La argentina se impuso por 6-3, 4-6, 5-2 y retiro. Serena ya era Top Ten y había ganado el US Open.

2008: venció a Gisella Dulko en la segunda ronda de Charleston por 6-3 y 6-4

2009: venció a Gisela Dulko en la segunda ronda del Abierto de Australia por 6-3 y 7-5

2015: venció a María Irigoyen en la Copa Fed (hoy la Billie Jean King Cup) por 7-5 y 6-0

2021: perdió ante Nadia Podoroska en segunda ronda del Masters 1000 de Roma por 7-6(6) y 7-5.

Fuente: TN